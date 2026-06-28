Πιο συχνοί, πιο πρώιμοι και σημαντικά πιο έντονοι είναι πλέον οι καύσωνες στην Ευρώπη, σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας ClimateHub, του κόμβου πληροφόρησης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Με τον υδράργυρο τις τελευταίες ημέρες να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους πιο ακραίους, πρώιμους και εκτεταμένους καύσωνες που έχουν καταγραφεί.

Η ομάδα του ClimateHub, η οποία συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Copernicus C3S, ανέλυσε ιστορικά δεδομένα για τις ημέρες καύσωνα στις ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η σημερινή εικόνα αποτελεί αποτέλεσμα της σταθερής και επιταχυνόμενης αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Δύο «ταχύτητες» στην Ευρώπη, αλλά κοινή ανοδική πορεία

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων εξακολουθούν να καταγράφουν τους υψηλότερους μέσους όρους ημερών καύσωνα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Μάλτα και τη Βόρεια Μακεδονία. Ωστόσο, ακόμη και χώρες με παραδοσιακά ήπια καλοκαίρια, όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, βλέπουν πλέον σημαντική αύξηση των ακραίων θερμών επεισοδίων.

Στην Κεντρική Ευρώπη, τα στοιχεία δείχνουν σταθερή και στατιστικά σημαντική αύξηση των ημερών καύσωνα, ενώ τα τελευταία χρόνια η κλιματική πίεση επιταχύνεται αισθητά.

Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με έναν από τους ισχυρότερους καύσωνες των τελευταίων ετών / Φωτογραφία AP (Christophe Ena)

Η Ελλάδα αντιμέτωπη με μεγαλύτερης διάρκειας και πιο πρώιμους καύσωνες

Για την Ελλάδα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χώρα ξεκινά ήδη από πολύ υψηλή βάση, καθώς καταγράφει μεγάλο αριθμό ημερών καύσωνα κάθε χρόνο. Κατά την περίοδο 1991-2020 διαπιστώνεται σταθερή αύξηση των ημερών καύσωνα, ενώ από το 2020 και μετά το φαινόμενο αποκτά νέα χαρακτηριστικά.

Οι καύσωνες δεν είναι μόνο θερμότεροι, αλλά διαρκούν περισσότερο και εμφανίζονται ολοένα και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, επιβαρύνοντας τα οικοσυστήματα, το ηλεκτρικό δίκτυο και τη δημόσια υγεία πριν ακόμη ξεκινήσει η «καρδιά» του καλοκαιριού.

Ο ακραίος Μάιος προετοίμασε τον φετινό «πύρινο» Ιούνιο

Σύμφωνα με το ClimateHub, ο φετινός Ιούνιος είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από το εξαιρετικά σπάνιο κύμα καύσωνα που έπληξε την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη μεταξύ 21 και 30 Μαΐου 2026.

Τότε, οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες βρέθηκαν έως και 10-15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, οδηγώντας στην κατάρριψη ιστορικών ρεκόρ σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας ενίσχυσε την ξηρασία και μείωσε σημαντικά τη στάθμη των ποταμών στην Κεντρική Ευρώπη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών αποτελούν ιστορικά ρεκόρ / Φωτογραφία AP (Kirsty Wigglesworth)

Θερμοκρασίες-ρεκόρ και «κόκκινος συναγερμός» στην Ευρώπη

Ο καύσωνας που βρίσκεται σε εξέλιξη επιβεβαιώνει τις προβλέψεις των επιστημόνων. Έως τις 25 Ιουνίου 2026, η Ελβετία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία της, με 38°C στη Βασιλεία, ενώ στη Γαλλία ο υδράργυρος έφτασε τους 43,8°C.

Παράλληλα, Γερμανία και Κάτω Χώρες βρίσκονται σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, με τη ζήτηση για ψύξη να καταγράφει υψηλό 45 ετών. Αν και το επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου βιώνουν παρατεταμένες περιόδους με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Θερμοκρασίες ρεκόρ και στην Ολλανδία / Φωτογραφία AP (Mouneb Taim)

Οι πόλεις «βράζουν» περισσότερο από την ύπαιθρο

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις πλήττονται ακόμη περισσότερο από την ακραία ζέστη λόγω του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας.

Το τσιμέντο και η άσφαλτος απορροφούν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη διατηρούν τη νύχτα, με αποτέλεσμα σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες οι νυχτερινές θερμοκρασίες να είναι έως και 10 βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές. Έτσι, οι πόλεις καταγράφουν κατά μέσο όρο διπλάσιες ημέρες καύσωνα σε σχέση με τις μη αστικές περιοχές.

ClimateHub: Απαιτείται άμεση προσαρμογή στη νέα κλιματική πραγματικότητα

Το ClimateHub καταλήγει ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης: οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο συχνοί, πιο πρώιμοι και σημαντικά πιο έντονοι.

Η Κεντρική Ευρώπη μετατρέπεται ταχύτατα σε ζώνη υψηλού κλιματικού κινδύνου, ενώ η Ελλάδα και οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα σε ένα ολοένα πιο ακραίο θερμικό περιβάλλον, με ανασχεδιασμό των υποδομών, της πολιτικής προστασίας και των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι τα πρωτογενή δεδομένα της ανάλυσης προέρχονται από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S), ενώ η επιστημονική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε από το ClimateHub.