Καύσωνας στην Ευρώπη: Πώς ο «Ωμέγα Εμποδιστής» προστατεύει την Ελλάδα

Εκτός του ακραίου θερμικού κύματος η χώρα μας - «Καμίνι» η Δ. Ευρώπη

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Ρεπορτάζ για το κύμα ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών πλήττει μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, προκαλώντας ακραίες θερμοκρασίες, προβλήματα στις υποδομές και δεκάδες θανάτους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Ελλάδα δεν απειλείται από το συγκεκριμένο θερμικό επεισόδιο και αναμένεται να παραμείνει εκτός της ζώνης επιρροής του για αρκετές ακόμη ημέρες.

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Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, η πολύ θερμή αέρια μάζα που ξεκινά από τις ακτές της βορειοδυτικής Αφρικής επηρεάζει κυρίως την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία και τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια μετατοπίζεται βορειότερα προς τα Βόρεια Βαλκάνια και τη Σκανδιναβία, χωρίς όμως να φτάνει στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και τη χώρα μας.

Η Ελλάδα δεν απειλείται προς το παρόν από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη - Eurokinissi

Η Ελλάδα δεν απειλείται προς το παρόν από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη - Eurokinissi

Ο κ. Μαρουσάκης τόνισε ότι πρόκειται για έναν πραγματικά ακραίο καύσωνα για τα δεδομένα των περιοχών που πλήττονται, με θερμοκρασίες που προσεγγίζουν ακόμη και τους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ένταση αλλά κυρίως η μεγάλη διάρκεια του φαινομένου είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

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Καιρός: Τα μελτέμια «σώζουν» την Ελλάδα

Η Ελλάδα, αντίθετα, βρίσκεται υπό την επίδραση βορειοανατολικών ανέμων και των γνωστών μελτεμιών, τα οποία λειτουργούν ως φυσικός μηχανισμός δροσιάς. Μάλιστα, από την Παρασκευή και στη συνέχεια τα μελτέμια αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τα μελτέμια διατηρούν τις θερμοκρασίες χαμηλά, ενώ ο Ωμέγα Εμποδιστής φέρνει απογευματινές καταιγίδες - Eurokinissi

Τα μελτέμια διατηρούν τις θερμοκρασίες χαμηλά, ενώ ο Ωμέγα Εμποδιστής φέρνει απογευματινές καταιγίδες - Intimenews

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα πάνω από τη Δυτική Ευρώπη καθορίζει την πορεία των αερίων μαζών. Η κυκλοφορία γύρω από το πεδίο υψηλών πιέσεων γίνεται ομόστροφα με τους δείκτες του ρολογιού, με αποτέλεσμα η θερμή αέρια μάζα να κατευθύνεται προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και όχι προς την Ελλάδα.

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Έτσι, στη χώρα μας επικρατούν πιο δροσερές και ασταθείς αέριες μάζες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη απογευματινών καταιγίδων στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τμήματα της Πελοποννήσου.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Πώς ο «Ωμέγα Εμποδιστής» προστατεύει την Ελλάδα

Προς το παρόν μέχρι τις αρχές Ιουλίου τα στοιχεία δε δείχνουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας - Eurokinissi

Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα παραμένουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς. 

Ισπανία: Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα σημειώθηκε τον Μάιο

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρουσάκης, «σε καμία περίπτωση δεν ζούμε τον εφιάλτη που βιώνει εδώ και ημέρες η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη».

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Την ίδια στιγμή, η κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Πώς ο «Ωμέγα Εμποδιστής» προστατεύει την Ελλάδα

Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το κύμα καύσωνα είναι πρωτοφανές - AP Images

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με τουλάχιστον 40 θανάτους να έχουν καταγραφεί από θερμοπληξία και πνιγμούς, καθώς πολλοί πολίτες αναζητούν δροσιά σε ποτάμια και κανάλια. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, καλύπτοντας σχεδόν τη μισή χώρα.

 

 

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την κολύμβηση σε μη ασφαλείς περιοχές, παρά την ανάγκη για ανακούφιση από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

 

 

Στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες έως και 45°C, ενώ στην Ανδαλουσία ο υδράργυρος παραμένει σταθερά κοντά στους 44°C. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακραία ζέστη καταγράφεται ακόμη και στις βόρειες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας, οι οποίες συνήθως χαρακτηρίζονται από ηπιότερο κλίμα.

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί 40 θάνατοι που σχετίζονται με τον καύσων - Eurokinissi

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί 40 θάνατοι που σχετίζονται με τον καύσων - Eurokinissi

Πρωτοφανές κύμα καύσωνα «λιώνει» την Ευρώπη – 11 νεκροί

Στην Ιταλία, 15 μεγάλες πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Τα νοσοκομεία καταγράφουν αυξημένη πίεση, με περισσότερα από 1.000 περιστατικά που σχετίζονται με τη ζέστη να έχουν καταγραφεί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ περίπου το 30% αφορά ηλικιωμένους άνω των 75 ετών.

 

 

Στη Γερμανία, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται νέοι ηλικίας 16, 23 και 24 ετών.

Στη Γερμανία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν - AP Images

Στη Γερμανία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν - AP Images

Ακραίες συνθήκες αντιμετωπίζει και η Βρετανία. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39°C, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνη ζέστη. Εκατοντάδες σχολεία έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους και αρκετές σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν μειώσει τα δρομολόγια λόγω των κινδύνων που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες στις υποδομές.

Στο Βέλγιο, οι θερμοκρασίες πλησιάζουν τους 37°C, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πιθανώς τη θερμότερη εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Στη Βρετανία οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι πρωτοφανείς - AP Images

Στη Βρετανία οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι πρωτοφανείς - AP Images

Ακόμη και το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι θα κλείνει νωρίτερα έως το Σάββατο, καθώς οι συνθήκες τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Καιρός: Τι είναι ο «Ωμέγα Εμποδιστής» που προκαλεί τον καύσωνα

Πίσω από το ακραίο αυτό κύμα ζέστης βρίσκεται ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως «Ωμέγα Εμποδιστής» (Omega Block).

Ο Ωμέγα Εμποδιστής ευθύνεται για το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη - AP Images

Ο Ωμέγα Εμποδιστής ευθύνεται για το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη - AP Images

Ονομάζεται έτσι επειδή η διάταξη των ατμοσφαιρικών συστημάτων θυμίζει το ελληνικό γράμμα Ω. Στο κέντρο σχηματίζεται ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο παγιδεύεται ανάμεσα σε δύο συστήματα χαμηλών πιέσεων.

 

 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο αεροχείμαρρος μετακινεί συνεχώς τα καιρικά συστήματα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην περίπτωση του Ωμέγα Εμποδιστή, όμως, η κυκλοφορία αυτή διακόπτεται και ο θερμός αέρας εγκλωβίζεται για πολλές ημέρες πάνω από την ίδια περιοχή.

Παράλληλα όμως το ίδιο φαινόμενο προστατεύει την Ελλάδα από τις υψηλές θερμοκρασίας - Eurokinissi

Παράλληλα όμως το ίδιο φαινόμενο προστατεύει την Ελλάδα από τις υψηλές θερμοκρασίας - Eurokinissi

Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής συσσώρευση θερμότητας, η απουσία νεφώσεων και η διατήρηση πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια φαινόμενα διαρκούν συνήθως από τρεις έως δέκα ημέρες, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να επιμείνουν ακόμη και για εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Ελλάδα βρίσκεται εκτός του πυρήνα αυτού του θερμικού θόλου και συνεχίζει να επηρεάζεται από πιο δροσερές αέριες μάζες και τα μελτέμια. 

Για τον λόγο αυτό, δε διαφαίνεται κάποια σημαντική θερμή εισβολή στη χώρα τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών.

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