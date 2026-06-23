Καύσωνας στην Ευρώπη: 18 οι νεκροί στη Γαλλία - Τι είναι το φαινόμενο Ωμέγα

Μεταξύ των νεκρών, δύο παιδιά 2 και 4 ετών

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Jeremias Gonzalez)
Καύσωνας: Στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας / MEGA

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Συνεχίζει την επέλασή του στην Ευρώπη το ακραίο κύμα ζέστης των τελευταίων ημερών, με τη Γαλλία να μετρά ήδη 18 νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα είναι δυστυχώς και δύο παιδιά, τα οποία έμειναν κλεισμένα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Με τη θερμοκρασία να σπάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ, τα σχολεία στη Γαλλία παραμένουν κλειστά ή έχουν τροποποιήσει το ωράριο και τον τρόπο διδασκαλίας με σκοπό να μην επηρεαστούν οι μαθητές από τον καύσωνα. Στη γαλλική πόλη Μπορντό η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Πουατιέ, στην κεντρική Γαλλία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,2 βαθμούς.

«Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα - Τρεις νεκροί στη Γαλλία

Καύσωνας Γαλλία

Ακραίο κύμα ζέστης στην Ευρώπη / AP (Christophe Ena)

Την ίδια ώρα, στο Σαν Σεμπαστιάν της βόρειας Ισπανίας, όπου συνήθως η θερμοκρασία δεν φτάνει τόσο υψηλά επίπεδα, ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Και στη Βρετανία, όμως, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να καταρριφθούν τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο.

Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο λόγω του καύσωνα

Τραγωδία δίχως τέλος στην πόλη Καρπεντρά της νοτιοανατολικής Γαλλίας, όπου δύο παιδιά 2 και 4 ετών άφησαν την τελευταία τους πνοή λόγω της ακραίας ζέστης μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο της οικόγενειας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η μητέρα τους ήταν αυτή που τα εντόπισε. 

Ακόμη, τρεις ηλικιωμένοι, από 80 έως 95 ετών, δεν άντεξαν τη ζέστη και πέθαναν στο Μπορντό το περασμένο Σαββατοκύριακο. 

Πώς επηρεάζει τη θερμοκρασία το «φαινόμενο Ωμέγα»

Το κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο «Omega block», το οποίο πήρε το όνομά του από τη διάταξη των αέριων μαζών που μοιάζει με το ελληνικό γράμμα Ω.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Claire Barnes, το σύστημα αυτό μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν ακίνητο, προκαλώντας παρατεταμένη ζέστη. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα και την ένταση τόσο των καυσώνων όσο και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Χαμός με τη ζέστη στην Ευρώπη

18 νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα / AP (Michel Euler)

«Σπάει» τα ρεκόρ ο υδράργυρος σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία 

Δεν έχει προηγούμενο ο καύσωνας που βιώνει η Βρετανία τις ημέρες αυτές, καθώς η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι το τετραήμερο κύμα καύσωνα μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 38,4 βαθμούς. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με το Meteo-France.

Στην Ισπανία, εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες κυμαίνονται 5 έως 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες βόρειες περιοχές η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.

Καύσωνας στην Ευρώπη: 18 οι νεκροί στη Γαλλία - Τι είναι το φαινόμενο Ωμέγα

Βουτούν σε κανάλια για να δροσιστούν στη Γαλλία / AP (Emma Da Silva)

Σε επαγρύπνηση για τον καύσωνα και η Ιταλία 

12 πόλεις της Ιταλίας βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς αναμένεται πως η θερμοκρασία θα αγγίξει πολύ ψηλές τιμές. Οι πόλεις θα αυξηθούν σε 15 την Τετάρτη, λόγω νέας ανόδο του υδραργύρου. 

Πρόκειται για τις Μπολόνια, Μπολζάνο, Μπρέσκια, Φλωρεντία, Φροζινόνε, Μιλάνο, Περούτζια, Πεσκάρα, Ριέτι, Ρώμη, Τορίνο και Βερόνα, στις οποία θα προστεθούν η Βενετία, το Βιτέρμπο και η Ανκόνα την Τετάρτη. 

 

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