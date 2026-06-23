Καύσωνας: Στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας / MEGA

Συνεχίζει την επέλασή του στην Ευρώπη το ακραίο κύμα ζέστης των τελευταίων ημερών, με τη Γαλλία να μετρά ήδη 18 νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα είναι δυστυχώς και δύο παιδιά, τα οποία έμειναν κλεισμένα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Με τη θερμοκρασία να σπάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ, τα σχολεία στη Γαλλία παραμένουν κλειστά ή έχουν τροποποιήσει το ωράριο και τον τρόπο διδασκαλίας με σκοπό να μην επηρεαστούν οι μαθητές από τον καύσωνα. Στη γαλλική πόλη Μπορντό η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Πουατιέ, στην κεντρική Γαλλία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,2 βαθμούς.

Ακραίο κύμα ζέστης στην Ευρώπη / AP (Christophe Ena)

Την ίδια ώρα, στο Σαν Σεμπαστιάν της βόρειας Ισπανίας, όπου συνήθως η θερμοκρασία δεν φτάνει τόσο υψηλά επίπεδα, ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

A so-called 'Omega block' weather pattern is behind the intense, slow-moving European heatwave which has caused European authorities to issue heatwave warnings https://t.co/U70Humi6Ps pic.twitter.com/N0Ww7fnGfd — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

Και στη Βρετανία, όμως, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να καταρριφθούν τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο.

Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο λόγω του καύσωνα

Τραγωδία δίχως τέλος στην πόλη Καρπεντρά της νοτιοανατολικής Γαλλίας, όπου δύο παιδιά 2 και 4 ετών άφησαν την τελευταία τους πνοή λόγω της ακραίας ζέστης μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο της οικόγενειας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η μητέρα τους ήταν αυτή που τα εντόπισε.

Ακόμη, τρεις ηλικιωμένοι, από 80 έως 95 ετών, δεν άντεξαν τη ζέστη και πέθαναν στο Μπορντό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

A powerful heatwave swept across much of Europe, with temperatures approaching 104°F, triggering widespread warnings, transportation disruptions, and growing concerns over impacts on wildlife. pic.twitter.com/19HabLrmdk — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Πώς επηρεάζει τη θερμοκρασία το «φαινόμενο Ωμέγα»

Το κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο «Omega block», το οποίο πήρε το όνομά του από τη διάταξη των αέριων μαζών που μοιάζει με το ελληνικό γράμμα Ω.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Claire Barnes, το σύστημα αυτό μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν ακίνητο, προκαλώντας παρατεταμένη ζέστη. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα και την ένταση τόσο των καυσώνων όσο και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

18 νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα / AP (Michel Euler)

«Σπάει» τα ρεκόρ ο υδράργυρος σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία

Δεν έχει προηγούμενο ο καύσωνας που βιώνει η Βρετανία τις ημέρες αυτές, καθώς η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι το τετραήμερο κύμα καύσωνα μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου.

🇫🇷 The heatwave in France resulted in Paris' famous Seine River being flooded by hundreds of people in desperate need of cooling down.



Given the amount of raw sewage that's usually in there, the hospitals may be busy soon too



Writers: Mhedi, Ianpic.twitter.com/ToRhLJso6t — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 38,4 βαθμούς. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με το Meteo-France.

Στην Ισπανία, εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες κυμαίνονται 5 έως 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες βόρειες περιοχές η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.

Βουτούν σε κανάλια για να δροσιστούν στη Γαλλία / AP (Emma Da Silva)

Σε επαγρύπνηση για τον καύσωνα και η Ιταλία

12 πόλεις της Ιταλίας βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς αναμένεται πως η θερμοκρασία θα αγγίξει πολύ ψηλές τιμές. Οι πόλεις θα αυξηθούν σε 15 την Τετάρτη, λόγω νέας ανόδο του υδραργύρου.

Πρόκειται για τις Μπολόνια, Μπολζάνο, Μπρέσκια, Φλωρεντία, Φροζινόνε, Μιλάνο, Περούτζια, Πεσκάρα, Ριέτι, Ρώμη, Τορίνο και Βερόνα, στις οποία θα προστεθούν η Βενετία, το Βιτέρμπο και η Ανκόνα την Τετάρτη.