Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

Η βεντέτα στο χωριό της Κρήτης φαίνεται πως δεν «σβήνει»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βεντέτα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη συνεχίζεται στα Βορίζια της Κρήτης.
  • Γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη μήνυσε τη μητέρα του 39χρονου Καργάκη για απειλές.
  • Η μητέρα του Καργάκη συνελήφθη και αργότερα μήνυσε τη γυναίκα Φραγκιαδάκη.
  • Ακολούθησε σύλληψη και της δεύτερης γυναίκας, με αποτέλεσμα και οι δύο να αφεθούν ελεύθερες.

Η βεντέτα στο χωριό της Κρήτης φαίνεται πως δεν «σβήνει». Παραμένει τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια, καθώς ένα ακόμη περιστατικό μεταξύ μελών των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη αναζωπύρωσε την ένταση που υπήρξε πριν λίγους μήνες.

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Σύμφωνα με το Neakriti.gr, γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές.

βοριζια

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη από τις Αρχές. Ωστόσο, στη συνέχεια υπέβαλε και εκείνη μήνυση σε βάρος της άλλης γυναίκας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και η δεύτερη εμπλεκόμενη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες.

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ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
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