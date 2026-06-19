Βορίζια: 3 Καργάκηδες στον Εισαγγελέα ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης

Από τη φυλακή στον Ειαγγελέα για τη βόμβα στους Φραγκιαδάκηδες

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης που προκάλεσε δύο θανάτους.
  • Οι κατηγορούμενοι είναι ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, που εκτίουν ποινή φυλάκισης για ζωοκλοπή.
  • Ο Φανούρης Καργάκης τους επισκέφθηκε στη φυλακή την ημέρα της έκρηξης, θεωρείται ότι έδωσαν οδηγίες για την τοποθέτηση της βόμβας.
  • Η έκρηξη συνέβη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, με θύματα τον Φανούρη Καργάκη και τη Γεωργία Φραγκιαδάκη.
  • Οι Καργάκηδες ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των Βοριζίων και την πυροδότηση βόμβας που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα με δύο νεκρούς. Σήμερα ασκήθηκαν διώξεις σε τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί, στην κατασκευή και πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο «θείος» της οικογενειακής μαφίας

Βορίζια: 3 Καργάκηδες στον Εισαγγελέα ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης

Πρόκειται για στενούς συγγενείς του νεκρού Φανούρη Καργάκη: Τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του. Και οι τρεις εκτίουν ποινή φυλάκισης για υπόθεση ζωοκλοπής. Ο Φανούρης Καργάκης τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή την ίδια μέρα που εξερράγη ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Οι αρχές θεωρούν ότι στη συγκεκριμένη επίσκεψη έδωσαν εντολή και οδηγίες για την τοποθέτηση και την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Το επόμενο πρωί έγινε το μεγάλο αιματοκύλισμα στα Βορίζια όπου έπεσαν νεκροί ο Φανούρης Καργάκης και η Γεωργία Φραγκιαδάκη.

Βορίζια: 3 Καργάκηδες στον Εισαγγελέα ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης

Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος

Σήμερα οι τρεις Καργάκηδες οδηγήθηκαν από την πλαϊνή πόρτα στα δικαστήρια, όπου ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για ηθική αυτουργία στην έκρηξη και την κατασκευή της βόμβας αλλά και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

 

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