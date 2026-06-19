Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των Βοριζίων και την πυροδότηση βόμβας που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα με δύο νεκρούς. Σήμερα ασκήθηκαν διώξεις σε τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί, στην κατασκευή και πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Πρόκειται για στενούς συγγενείς του νεκρού Φανούρη Καργάκη: Τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του. Και οι τρεις εκτίουν ποινή φυλάκισης για υπόθεση ζωοκλοπής. Ο Φανούρης Καργάκης τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή την ίδια μέρα που εξερράγη ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Οι αρχές θεωρούν ότι στη συγκεκριμένη επίσκεψη έδωσαν εντολή και οδηγίες για την τοποθέτηση και την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Το επόμενο πρωί έγινε το μεγάλο αιματοκύλισμα στα Βορίζια όπου έπεσαν νεκροί ο Φανούρης Καργάκης και η Γεωργία Φραγκιαδάκη.

Σήμερα οι τρεις Καργάκηδες οδηγήθηκαν από την πλαϊνή πόρτα στα δικαστήρια, όπου ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για ηθική αυτουργία στην έκρηξη και την κατασκευή της βόμβας αλλά και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.