Γιάννης Δημαράς: «Η απώλεια έχει κατασκηνώσει μέσα σου»

Συγκινητική ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Δημαράς στην εκπομπή Breakfast@Star, όπου μίλησε για τη δημοσιογραφία, τη μεγάλη απώλεια του γιου του και τη χαρά που τους έφερε στην οικογένεια ο ερχομός του εγγονού του.

Αναφερόμενος στην απώλεια του γιου του, Νικόλα ο Γιώργος Δημαράς περιέγραψε με ιδιαίτερα φορτισμένα συναισθηματικά λόγια το πώς βιώνεται ένας τόσο βαθύς πόνος.

«Η απώλεια αυτή, που ξεχωρίζει από μικρές καθημερινές ενδεχόμενες απώλειες, έχει κατασκηνώσει μέσα σου και δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από εκεί παρά την ώρα που θα φύγεις κι εσύ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ξεπερνά ποτέ πραγματικά μια τέτοια δοκιμασία, αλλά μαθαίνει να ζει μαζί της.

Παράλληλα, ο έμπειρος δημοσιογράφος και πρώην πολιτικός αναφέρθηκε και στις απώλειες αγαπημένων συνεργατών και φίλων από τον χώρο της δημοσιογραφίας.

«Έχω ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές. Έχει φύγει ο Κώστας, έφυγε ο Γιώργος ο Παπαδάκης, έφυγε ένας φίλος και είχε κάνει εκείνος πρώτα το Τρίτο στον αέρα. Μιλάω για τον Άσο τον Αθανασίου. Και τρελαίνομαι όταν σκέφτομαι ότι έχει περάσει αυτός ο καιρός και φεύγει έτσι η γενιά αυτή. Αλλά από την άλλη νιώθω λίγο, όχι λίγο, εξαιρετικά ευτυχής ότι αυτή η γενιά δεν πρόδωσε την αποστολή της τουλάχιστον» είπε.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για το πιο ευχάριστο όμως γεγονός των τελευταίων ετών, τον ερχομό του εγγονού του, το οποίο χαρακτήρισε ως «το ωραιότερο που μου συνέβη στη ζωή». Όπως εξομολογήθηκε, ανυπομονεί να περάσει χρόνο μαζί του.

«Έγινα παππούς. Το ωραιότερο που μου συνέβη στη ζωή, έτσι όπως μπορώ να το εκτιμήσω. Τον βλέπω τον πιτσιρικά και μου έρχεται. Τρελαίνομαι και ονειρεύομαι την ώρα που θα μπορέσω να τον κρατήσω, να περπατήσουμε μαζί, να τον πάω στα περιστεράκια, να τον πάω στη θάλασσα. Και αν τύχει στη ζωή και είμαι να ζήσω ακόμα, να του μάθω να κρατάει και μια μπάλα μπάσκετ στα χέρια» είπε.