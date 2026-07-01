Χασαπόπουλος: Aπαντά για τις φημολογούμενες αλλαγές στην Kοινωνία Ώρα Mega

«Δεν είχα μιλήσει με τη Φαίη Σκορδά, δεν είχα ακούσει γι' αυτό», αποκάλυψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.07.26 , 13:45 Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
01.07.26 , 13:44 Μαρία Ιωαννίδου: «Μου κόστισε που δεν έβγαλα πιο γρήγορα τα μίνι»
01.07.26 , 13:36 Φωτιά σε πολυκατοικία στο Βέλγιο - Αναφορές για πολλά θύματα
01.07.26 , 13:30 Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε
01.07.26 , 13:13 Βίκυ Καγιά: «Αν φλερτάρουν τον άντρα μου θα ενοχληθώ, αλλά δεν κάνω σκηνή»
01.07.26 , 13:01 Γιάννης Δημαράς: «Η απώλεια έχει κατασκηνώσει μέσα σου»
01.07.26 , 12:52 Βασάλος: «Θέλω να κάνω παιδί, όχι να κάνω γάμο για να ευχαριστήσω τα σόγια»
01.07.26 , 12:36 Τέτα Καμπουρέλη: «Δε με ενοχλεί η ταμπέλα «νυχού», είναι η δουλειά μου»
01.07.26 , 12:24 Χασαπόπουλος: Aπαντά για τις φημολογούμενες αλλαγές στην Kοινωνία Ώρα Mega
01.07.26 , 12:21 Σμύρνη μου αγαπημένη: Δείτε την ταινία on demand έως τις 7 Ιουλίου
01.07.26 , 12:17 Μπιμπίλας: «Κάποτε άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο»
01.07.26 , 12:04 Καρπουζόπιτα: μία συνταγή για να φέρετε τις Κυκλάδες στο πιάτο σας
01.07.26 , 12:00 3 απλές αλλαγές που μπορείς να κάνεις και να δεις διαφορά στο σώμα σου
01.07.26 , 11:27 Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς
01.07.26 , 11:18 Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Έρχεται το πρώτο κύμα μεγάλης ζέστης στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα; Τι απαντά η ΑΑΔΕ
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη - «Βιαστείτε χάνει πάρα πολύ αίμα»
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Όσα δήλωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δήλωσε ότι η φετινή τηλεοπτική σεζόν ήταν επιτυχής, με καλή επαφή με το κοινό.
  • Ανέφερε ότι οι δυσκολίες είναι κοινές σε όλες τις χρονιές, ειδικά για τους παρουσιαστές που ξυπνούν νωρίς.
  • Διέψευσε φήμες για αλλαγές στην εκπομπή "Κοινωνία Ώρα Mega", επιβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουν την ίδια ώρα.
  • Σχολίασε την κρίση στον ψυχαγωγικό τομέα της τηλεόρασης, χωρίς να επηρεάζεται ο ενημερωτικός τομέας.
  • Εξέφρασε την άποψη ότι η αλλαγή παρουσιαστή δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή τίτλου για τις εκπομπές.

Στην εκπομπή Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά παραχώρησε δηλώσεις ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, λίγες μέρες πριν από την αυλαία άλλης μιας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έκανε τον απολογισμό του, λέγοντας: «Πήγαμε φέτος πολύ καλά. Από όλες τις απόψεις. Είχε πάρα πολλά θέματα και αυτό, να σου πω την αλήθεια, βοηθάει τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι και το πρωί με τον κόσμο έχουμε αποκτήσει έτσι μια πολύ καλή επαφή πια», δήλωσε αρχικά.

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη σύζυγό του

Ο παρουσιαστής του Mega παραδέχτηκε πως καμία χρονιά δεν είναι εύκολη και ότι όλες έχουν τις δυσκολίες τους: «Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, ότι είναι πιο δύσκολη η σεζόν. Κάθε χρονιά είναι δύσκολη, ιδίως για εμάς που ξυπνάμε από τις τέσσερις το πρωί».

Στη συνέχεια, σχολίασε την κρίση που περνάει η τηλεόραση και το «κόψιμο» των ψυχαγωγικών εκπομπών: «Ναι, αλλά όχι στον ενημερωτικό τομέα. Περισσότερο στον ψυχαγωγικό τομέα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζεται και από τα παιδιά που είναι στις ψυχαγωγικές εκπομπές αλλά και από τα κανάλια. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται το πρόβλημα».

Η απάντηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τις φημολογούμενες αλλαγές στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Η απάντηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τις φημολογούμενες αλλαγές στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια που θέλουν την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», που παρουσιάζει με την Ανθή Βούλγαρη, να αλλάζει ζώνη τη νέα σεζόν: «Εσείς πού το ακούσατε; Γιατί όλοι οι άλλοι τα ακούνε και εμείς δεν τα ακούμε. Εμείς ξέρουμε ότι έξι παρά τέταρτο ξεκινάμε κάθε πρωί, εννέα και τέταρτο ολοκληρώνουμε. Τόσα χρόνια το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι έτσι θα πάμε και του χρόνου».

Απούσα ξανά η Ανθή Βούλγαρη από την εκπομπή - Τι είπε ο Χασαπόπουλος

Όσο για το αν έπεσε από τα σύννεφα με το πρόωρο τέλος του Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, είπε: «Όπως σας είπα και νωρίτερα, με το θέμα των ψυχαγωγικών εκπομπών είναι μια άλλη κατηγορία, που έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Έχει να κάνει με μια άλλη κατηγορία εκπομπών, που δεν έχουν να κάνουν με τον ενημερωτικό τομέα. Γενικά δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν είχα μιλήσει με τη Φαίη, δεν είχα ακούσει γι' αυτό».

Ακόμα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη μετακίνηση του Άκη Παυλόπουλου από την πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1: «Όταν δημιουργείται μια ζώνη, είναι καλό να μην είναι μόνη της αυτή η ζώνη. Άμα είναι μια εκπομπή μόνη της σε μια ζώνη, στο τέλος την κόβουνε κιόλας. Αν δημιουργείται μια ζώνη και το πρωινό, δόξα τω Θεώ, έχει μεγάλο ανταγωνισμό, εμείς τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό και στον ανταγωνισμό πάμε και καλά. Καλό είναι να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα».

Το σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το πρόωρο τέλος του Buongiorno

Το σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το πρόωρο τέλος του Buongiorno

Τέλος, απάντησε για το αν είναι δύσκολο μια εκπομπή που είναι χρόνια στον αέρα να συνεχίζει με νέο παρουσιαστή:

«Όχι, είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή και το κανάλι πιθανόν να θέλει να κρατήσει τον τίτλο, γιατί και το Κοινωνία Ώρα Mega έρχεται από το 2000. Οι εκπομπές έχουν μια συνέχεια. Δεν είναι κάθε φορά που ξεκινάει άλλος παρουσιαστής να αλλάζουμε και το όνομα. Το κανάλι έχει μια συνέχεια», τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top