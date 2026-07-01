Στην εκπομπή Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά παραχώρησε δηλώσεις ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, λίγες μέρες πριν από την αυλαία άλλης μιας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έκανε τον απολογισμό του, λέγοντας: «Πήγαμε φέτος πολύ καλά. Από όλες τις απόψεις. Είχε πάρα πολλά θέματα και αυτό, να σου πω την αλήθεια, βοηθάει τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι και το πρωί με τον κόσμο έχουμε αποκτήσει έτσι μια πολύ καλή επαφή πια», δήλωσε αρχικά.

Ο παρουσιαστής του Mega παραδέχτηκε πως καμία χρονιά δεν είναι εύκολη και ότι όλες έχουν τις δυσκολίες τους: «Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, ότι είναι πιο δύσκολη η σεζόν. Κάθε χρονιά είναι δύσκολη, ιδίως για εμάς που ξυπνάμε από τις τέσσερις το πρωί».

Στη συνέχεια, σχολίασε την κρίση που περνάει η τηλεόραση και το «κόψιμο» των ψυχαγωγικών εκπομπών: «Ναι, αλλά όχι στον ενημερωτικό τομέα. Περισσότερο στον ψυχαγωγικό τομέα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζεται και από τα παιδιά που είναι στις ψυχαγωγικές εκπομπές αλλά και από τα κανάλια. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται το πρόβλημα».

Η απάντηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τις φημολογούμενες αλλαγές στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια που θέλουν την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», που παρουσιάζει με την Ανθή Βούλγαρη, να αλλάζει ζώνη τη νέα σεζόν: «Εσείς πού το ακούσατε; Γιατί όλοι οι άλλοι τα ακούνε και εμείς δεν τα ακούμε. Εμείς ξέρουμε ότι έξι παρά τέταρτο ξεκινάμε κάθε πρωί, εννέα και τέταρτο ολοκληρώνουμε. Τόσα χρόνια το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι έτσι θα πάμε και του χρόνου».

Όσο για το αν έπεσε από τα σύννεφα με το πρόωρο τέλος του Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, είπε: «Όπως σας είπα και νωρίτερα, με το θέμα των ψυχαγωγικών εκπομπών είναι μια άλλη κατηγορία, που έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Έχει να κάνει με μια άλλη κατηγορία εκπομπών, που δεν έχουν να κάνουν με τον ενημερωτικό τομέα. Γενικά δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν είχα μιλήσει με τη Φαίη, δεν είχα ακούσει γι' αυτό».

Ακόμα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη μετακίνηση του Άκη Παυλόπουλου από την πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1: «Όταν δημιουργείται μια ζώνη, είναι καλό να μην είναι μόνη της αυτή η ζώνη. Άμα είναι μια εκπομπή μόνη της σε μια ζώνη, στο τέλος την κόβουνε κιόλας. Αν δημιουργείται μια ζώνη και το πρωινό, δόξα τω Θεώ, έχει μεγάλο ανταγωνισμό, εμείς τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό και στον ανταγωνισμό πάμε και καλά. Καλό είναι να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα».

Το σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το πρόωρο τέλος του Buongiorno

Τέλος, απάντησε για το αν είναι δύσκολο μια εκπομπή που είναι χρόνια στον αέρα να συνεχίζει με νέο παρουσιαστή:

«Όχι, είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή και το κανάλι πιθανόν να θέλει να κρατήσει τον τίτλο, γιατί και το Κοινωνία Ώρα Mega έρχεται από το 2000. Οι εκπομπές έχουν μια συνέχεια. Δεν είναι κάθε φορά που ξεκινάει άλλος παρουσιαστής να αλλάζουμε και το όνομα. Το κανάλι έχει μια συνέχεια», τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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