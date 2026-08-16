Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως στον Σολομό Κορινθίας, στις 16 Αυγούστου.
  • Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα από 20 πυροσβέστες και 6 πυροσβεστικά οχήματα, με αεροπορική υποστήριξη.
  • Ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο προς Αθήνα έκλεισε προσωρινά λόγω καπνών, αλλά άνοιξε ξανά.
  • Καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στην κυκλοφορία μετά την επαναλειτουργία του δρόμου.

Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, σε σκουπίδια και ξερά χόρτα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας.

Φωτιά στη Σκύρο: Ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις από 6 εναέρια μέσα

Στο σημείο είχε σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα korinthostv, λόγω των πυκνών καπνών που είχαν περιορίσει την ορατότητα, ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε προσωρινά κλειστός για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία, ωστόσο στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.


 

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