Εκτός εκπομπής βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Ανθή Βούλγαρη.

Κατά την έναρξη του «Κοινωνία ώρα Mega» ο συμπαρουσιαστής της Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι η δημοσιογράφος απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δείχνοντας το άδειο σκαμπό δίπλα του.

Εξήγησε ότι η κατάσταση της υγείας της Ανθής Βούλγαρη δεν είναι καλή ούτε σήμερα, αφού ο πυρετός δεν υποχωρεί. Παράλληλα τής έστειλε ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος κι η Ανθή Βούλγαρη παρουσιάζουν την «Κοινωνία ώρα Mega» εδώ και 6 χρόνια

«Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τελευταία ημέρα του μήνα. Όπως βλέπετε εδώ, το σκαμπό είναι άδειο. Δεν πέφτει ο πυρετός στην κυρία Βούλγαρη και νομίζω ότι με τα αντιπυρετικά θα μπορέσει λίγο να τη βγάλει καθαρή. Ευτυχώς δεν είναι εδώ, θα μας κόλλαγε όλους.

Θέλει προσοχή αυτό δεν ξέρω πόσες μέρες κρατάει. Περαστικά στην Ανθούλα! Μακριά και αγαπημένοι. Μιλήσαμε το πρωί και της είπα καλύτερα από το να έρθεις εδώ και να κολλήσεις όλο το στούντιο», είπε μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής.