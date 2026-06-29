Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι συνέβη;

Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για την υγεία της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη απουσίασε από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega την 29η Ιουνίου.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος παρουσίασε μόνος του την εκπομπή και ενημέρωσε για την απουσία της.
  • Η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει ξαφνικό πρόβλημα υγείας, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία.
  • Ο Χασαπόπουλος χαρακτήρισε την κατάσταση ως "μικρή αδιαθεσία".
  • Ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή της Ανθής Βούλγαρη στην εκπομπή.

Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη βγήκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εμφανίζεται μόνος στο πλατό και να ενημερώνει τους τηλεθεατές για την απουσία της.

Περιπέτεια υγείας για Ανθή Βούλγαρη: «Βγάζω σπυράκια σε όλο μου το σώμα»

Τι συνέβη στην εκπομπή

Η Ανθή Βούλγαρη δεν βρέθηκε στη συνηθισμένη θέση της δίπλα στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο στην ενημερωτική εκπομπή του Mega, Κοινωνία Ώρα Mega. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξήγησε στον «αέρα» τον λόγο της απουσίας της, ενώ επανήλθε στο θέμα και μετά την επιστροφή από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι συνέβη;

Ανθή Βούλγαρη: «Λαμπαδιάσαμε!» - Η περιπέτεια πριν βγει στον αέρα

Η εξήγηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε on air ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας που δεν προκαλεί ανησυχία. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για μια μικρή αδιαθεσία».

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι συνέβη;

Ο ίδιος έστειλε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση και εξέφρασε την ελπίδα η Ανθή Βούλγαρη να είναι καλύτερα και να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της από αύριο.

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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