Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη βγήκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εμφανίζεται μόνος στο πλατό και να ενημερώνει τους τηλεθεατές για την απουσία της.

Τι συνέβη στην εκπομπή

Η Ανθή Βούλγαρη δεν βρέθηκε στη συνηθισμένη θέση της δίπλα στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο στην ενημερωτική εκπομπή του Mega, Κοινωνία Ώρα Mega. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξήγησε στον «αέρα» τον λόγο της απουσίας της, ενώ επανήλθε στο θέμα και μετά την επιστροφή από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

Η εξήγηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε on air ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας που δεν προκαλεί ανησυχία. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για μια μικρή αδιαθεσία».

Ο ίδιος έστειλε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση και εξέφρασε την ελπίδα η Ανθή Βούλγαρη να είναι καλύτερα και να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της από αύριο.