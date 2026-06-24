Περιπέτεια υγείας για Ανθή Βούλγαρη: «Βγάζω σπυράκια σε όλο μου το σώμα»

«Έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα»

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Η αλλεργική αντίδραση που την οδήγησε από γιατρό σε γιατρό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε αλλεργική αντίδραση με σπυράκια σε όλο το σώμα της.
  • Αναζήτησε ιατρική βοήθεια, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρόσβαση σε δερματολόγο.
  • Επισκέφθηκε το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και βρήκε μεγάλη αναμονή.
  • Διαγνώστηκε με αλλεργία, χωρίς να έχει εντοπιστεί η αιτία της αντίδρασης.
  • Τόνισε την ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιγράφοντας όσα βίωσε λίγες ώρες νωρίτερα όταν εμφάνισε έντονα συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, όταν παρατήρησε ότι το σώμα της γέμισε με σπυράκια, γεγονός που την ανησύχησε ιδιαίτερα.

«Κάτι με πείραξε χθες. Κάτι με τσίμπησε, κάτι έφαγα… Βγάζω σπυράκια σε όλο μου το σώμα και σκέφτομαι ότι έπαθα αλλεργικό σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε το απρόοπτο που την οδήγησε εσπευσμένα σε γιατρό

Στην προσπάθειά της να βρει άμεσα ιατρική βοήθεια, απευθύνθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Όπως εξήγησε, εκεί ενημερώθηκε ότι εφημέρευε γενικός ιατρός, ωστόσο η ίδια χρειαζόταν εξέταση από δερματολόγο.

«Μου είπαν ότι έχουν έναν γενικό ιατρό, μου είπαν ότι χρειάζομαι δερματολόγο. Τι να μου κάνει ο γενικός ιατρός;», είπε στον αέρα της εκπομπής.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», όμως η διαδικασία αποδείχθηκε εξίσου δύσκολη. Η Ανθή Βούλγαρη περιέγραψε ότι χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει εκεί, ενώ όταν έφτασε αντίκρισε μεγάλη αναμονή.

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«Πήγα στο Συγγρός, έκανα 40 λεπτά να φτάσω, αν είχα κάτι χειρότερο θα έμενα στον δρόμο. Φτάνω και απ’ έξω ήταν 30 άτομα», δήλωσε.

Τελικά, κατάφερε να βρει γιατρό στη Νέα Σμύρνη, όπου και εξετάστηκε. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η διάγνωση έδειξε ότι πρόκειται για αλλεργική αντίδραση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εντοπιστεί με βεβαιότητα η αιτία που την προκάλεσε.

«Τελικά έχω πάθει αλλεργία σε κάτι. Έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Μου σύστησαν να κάτσω σπίτι μία εβδομάδα. Έφαγα και αβγά και φράουλες και σοκολάτα… Λες να με τσίμπησε καμία αράχνη;», σχολίασε με χιούμορ.

Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε το απρόοπτο που την οδήγησε εσπευσμένα σε γιατρό

Η παρουσιάστρια, ωστόσο, στάθηκε κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να βρει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα, τονίζοντας ότι το ζήτημα ξεπερνά τη δική της περίπτωση.

«Το θέμα δεν είμαι εγώ, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο κανονικό και να τρέχεις από κέντρο υγείας σε κέντρο υγείας», υπογράμμισε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την ανάγκη άμεσης πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

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