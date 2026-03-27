Βούλγαρη: «Μετά το παιδί επαναπροσδιορίζεις τη σχέση με τον σύντροφό σου»

Ανθή Βούλγαρη: Όσα είπε για τη ζωή της και τη σχέση με τον σύζυγό της, μετά τον ερχομό του γιου τους/ εκπομπή Buongiorno

Για τη ζωή και την καθημερινότητά της μετά τον ερχομό του γιου της, Μάριου, μίλησε η Ανθή Βούλγαρη. Αποκάλυψε μάλιστα, το νέο επαγγελματικό project που ετοιμάζει: ένα vidcast για γονείς.

Ανθή Βούλγαρη & Κώστας Κωνσταντινίδης με τον γιο τους, Μάριο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Μετά τον ερχομό του παιδιού μου, αυτό που αναρωτιέμαι πάντα είναι “είμαι αρκετή; Το κάνω καλά; Είμαι καλή μαμά;”. Και σίγουρα, μετά, με τον σύντροφό σου επαναπροσδιορίζεις τη σχέση σου, γιατί από κει που ήσασταν ζευγάρι, είστε ζευγάρι και γονείς πια. Οπότε αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς τώρα», αποκάλυψε η παρουσιάστρια της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Γάμος Ανθής Βούλγαρη- Κώστα Κωνσταντινίδη/ NDP

«Είναι πιο ωραία από ότι το είχα στο μυαλό μου», παραδέχτηκε.

Ακόμη, μίλησε για το vidcast στα nea.gr που ετοιμάζει με τίτλο: «Ήρεμα ρωτάω- Mom edition».

«Ένα vidcast για μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς να δούμε λίγο τα πράγματα χωρίς φίλτρα και χωρίς να τα ωραιοποιούμε, έτσι όπως φαίνονται στα social media. Γιατί τώρα που μπήκα και εγώ στον χορό έχω πολλές απορίες, μου συμβαίνουν διάφορα, έχει αλλάξει η καθημερινότητα, οπότε σκέφτηκα όλο αυτό να το επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο», εξήγησε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή Buongiorno.

Όπως είπε, στόχος είναι μαμάδες της διπλανής πόρτας να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. «Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και αρκετούς επιστήμονες. Στόχος είναι να δούμε τι γίνεται στις πραγματικές οικογένειες», συμπλήρωσε.

Τέλος, μίλησε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, την οποία χαρακτήρισε «δύσκολη», λόγω επικαιρότητας. «Από την άλλη όμως, επειδή είμαστε πολλά χρόνια τώρα ομάδα και είναι η καθημερινότητά μας, νιώθουμε και πολύ όμορφα που ερχόμαστε κάθε πρωί, είμαστε όλοι παρέα, έχουμε την ομάδα μας», σημείωσε.

