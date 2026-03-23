Βούλγαρη: «Φύγαμε με το αυτοκίνητο στον γκρεμό - Είπα "Παναγία μου" και...»

Βούλγαρη: Η αποκάλυψη της για το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο πριν από χρόνια/ βίντεο Breakfast@Star

Το σοκαριστικό ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό πριν από αρκετά χρόνια στη Ρόδο και πώς ένιωσε τη βοήθεια της Παναγίας περιέγραψε η Ανθή Βούλγαρη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλίου.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, η δημοσιογράφος του Mega εξομολογείται:

«Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Παναγία, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένιωσα την παρουσία της δίπλα μου. Και μπορεί σε κάποιους να φαίνεται υπερβολικό αλλά… θα σου πω κάτι.

Όταν ήμουν στη Ρόδο, είχα ένα ατύχημα. Ήμουν με ένα φίλο μου με το αυτοκίνητο, έφυγε το αυτοκίνητο, φύγαμε απ’ τον γκρεμό. Νιώθαμε ότι… πετούσαμε, ρε παιδί μου. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω «αν πάθω κάτι, τι θα κάνει η μάνα μου;». Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και λέω «Παναγία μου». Με το που λέω το "Παναγία μου", σταμάτησε το αυτοκίνητο, κοκκάλωσε.

Λέω "εντάξει, ζούμε, Χριστέ μου ζούμε". Θυμάμαι ήτανε βράδυ, ο φίλος μου ήταν εγκλωβισμένος μέσα στη θέση του οδηγού, εγώ σκαρφάλωνα για να βγω στον δρόμο να ζητήσω βοήθεια. Δεν ξέρω πού τη βρήκα τέτοια ψυχραιμία και τέτοια δύναμη. Τέλος πάντων, ήρθε η αστυνομία, ήρθαν τα ασθενοφόρα, με το που μπαίνω μέσα στο ασθενοφόρο και ηρεμώ, δεν ένιωθα το σώμα μου. Νόμιζα ότι είχα μείνει παράλυτη. Πέρασε αυτό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την Παναγία τόσο κοντά μου».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως η δεύτερη φορά που ένιωσε την Παναγία κοντά της ήταν όταν χρειάστηκε να χειρουργηθεί για τον όγκο στο κεφάλι, αλλά και μετά, με την απόκτηση του γιου της, έπειτα από αρκετές προσπάθειες να γίνει μητέρα.

«Μετά ήταν το γνωστό με το κεφάλι μου, η γνωστή ιστορία και τώρα με το παιδί», κατέληξε.