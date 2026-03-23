Βούλγαρη: «Φύγαμε με το αυτοκίνητο στον γκρεμό - Είπα "Παναγία μου" και...»

Η αποκάλυψη για το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στη Ρόδο πριν από χρόνια

23.03.26 , 11:25 Δεύτερο μωρό για τον Γιώργο Αγγελόπουλο; Η απάντηση όλο νόημα
23.03.26 , 11:23 Συνταγή για σουπιές με σπανάκι: Η παραδοσιακή θαλασσινή επιλογή
23.03.26 , 11:12 Κέλλυ Βρανάκη: H περιπέτεια με την υγεία της, η ΕΡΤ και η Eurovision!
23.03.26 , 11:10 Τέμπη: Ένταση στη δίκη: «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Πλακιάς
23.03.26 , 11:00 Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
23.03.26 , 11:00 Citroen: Εξασφάλισε την παρθενική pole position
23.03.26 , 11:00 «Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 29/3
23.03.26 , 10:57 Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 21χρονου
23.03.26 , 10:56 Βούλγαρη: «Φύγαμε με το αυτοκίνητο στον γκρεμό - Είπα "Παναγία μου" και...»
23.03.26 , 10:37 Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε
23.03.26 , 10:29 Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
23.03.26 , 10:27 Μελέτη: «Ο άντρας μου δε με "βοηθάει" με το παιδί, είναι ο πατέρας του»
23.03.26 , 10:23 Εριέττα Κούρκουλου: H τρυφερή ανάρτηση για τα 4α γενέθλια του γιου της
23.03.26 , 10:04 Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση αεροπλάνου με όχημα
23.03.26 , 09:57 Αντώνης Πρέκας: «To Moments είχε τη λογική του εκβιασμένου συναισθήματος»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»
Τέμπη: Ένταση στη δίκη: «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Πλακιάς
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Βούλγαρη: Η αποκάλυψη της για το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο πριν από χρόνια/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη περιγράφει σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο, όπου το αυτοκίνητό της έφυγε από τον γκρεμό.
  • Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, σκέφτηκε τη μητέρα της και φώναξε "Παναγία μου", με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να σταματήσει.
  • Η δημοσιογράφος ένιωσε την παρουσία της Παναγίας και την βοήθεια της σε δύσκολες στιγμές της ζωής της.
  • Δεύτερη φορά που ένιωσε την Παναγία κοντά της ήταν κατά τη διάρκεια χειρουργείου για όγκο στο κεφάλι.
  • Αναφέρεται επίσης στην απόκτηση του γιου της μετά από πολλές προσπάθειες να γίνει μητέρα.

Το σοκαριστικό ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό πριν από αρκετά χρόνια στη Ρόδο και πώς ένιωσε τη βοήθεια της Παναγίας περιέγραψε η Ανθή Βούλγαρη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλίου. 

Βούλγαρη για Χασαπόπουλο: «Πρέπει να μπει στο χειρουργείο & το αναβάλλει»

Βούλγαρη: Η αποκάλυψη της για το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο πριν από χρόνια/ βίντεο Breakfast@Star

Βούλγαρη: Η αποκάλυψη της για το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο πριν από χρόνια/ βίντεο Breakfast@Star

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, η δημοσιογράφος του Mega εξομολογείται: 

«Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Παναγία, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένιωσα την παρουσία της δίπλα μου. Και μπορεί σε κάποιους να φαίνεται υπερβολικό αλλά… θα σου πω κάτι. 

Όταν ήμουν στη Ρόδο, είχα ένα ατύχημα. Ήμουν με ένα φίλο μου με το αυτοκίνητο, έφυγε το αυτοκίνητο, φύγαμε απ’ τον γκρεμό. Νιώθαμε ότι… πετούσαμε, ρε παιδί μου. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω «αν πάθω κάτι, τι θα κάνει η μάνα μου;». Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και λέω «Παναγία μου». Με το που λέω το "Παναγία μου", σταμάτησε το αυτοκίνητο, κοκκάλωσε.

Λέω "εντάξει, ζούμε, Χριστέ μου ζούμε". Θυμάμαι ήτανε βράδυ, ο φίλος μου ήταν εγκλωβισμένος μέσα στη θέση του οδηγού, εγώ σκαρφάλωνα για να βγω στον δρόμο να ζητήσω βοήθεια. Δεν ξέρω πού τη βρήκα τέτοια ψυχραιμία και τέτοια δύναμη. Τέλος πάντων, ήρθε η αστυνομία, ήρθαν τα ασθενοφόρα, με το που μπαίνω μέσα στο ασθενοφόρο και ηρεμώ, δεν ένιωθα το σώμα μου. Νόμιζα ότι είχα μείνει παράλυτη. Πέρασε αυτό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την Παναγία τόσο κοντά μου».

Βούλγαρη: Η αποκάλυψη της για το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο πριν από χρόνια/ βίντεο Breakfast@Star

Βούλγαρη: Η αποκάλυψη της για το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο πριν από χρόνια/ βίντεο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως η δεύτερη φορά που ένιωσε την Παναγία κοντά της ήταν όταν χρειάστηκε να χειρουργηθεί για τον όγκο στο κεφάλι, αλλά και μετά, με την απόκτηση του γιου της, έπειτα από αρκετές προσπάθειες να γίνει μητέρα.

Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!

«Μετά ήταν το γνωστό με το κεφάλι μου, η γνωστή ιστορία και τώρα με το παιδί», κατέληξε.

 

