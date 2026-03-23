Βούλγαρη για Χασαπόπουλο: «Πρέπει να μπει στο χειρουργείο & το αναβάλλει»

Η αποκάλυψη της Ανθής Βούλγαρη για το χειρουργείο που πρέπει να κάνει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος/ Κοινωνία Ώρα Mega

Μια αποκάλυψη για την υγεία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου έκανε η Ανθή Βούλγαρη στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». Όπως είπε η συμπαρουσιάστρια του δημοσιογράφου, ο ίδιος «πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο, αλλά το αναβάλλει».

«Δεν είναι πολύ ωραίο (σ.σ το σύνολο που φορούσε); Δεν μπορώ να τα αναδείξω καλά σήμερα. Πασαρέλα κούτσα- κούτσα δεν μπορώ να κάνω και πολύ, αλλά θα το κάνω. Κάτσε να σταθώ λίγο όρθια… Παιδιά, όσοι πονάνε τα ισχία σας, η μέση σας, οι αυχένες σας, ο μηνίσκος σας… ό,τι έχει τέλος πάντων ο καθένας, σας καταλαβαίνουμε. Είναι θέμα τώρα με τον καιρό», είπε αρχικά, χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.

«Ξαφνικά καμιά Δευτέρα μπορεί να λείπουμε και οι δύο, γιατί και οι δύο έχουμε πρόβλημα. Όσοι έχετε πρόβλημα μην το αφήνετε, παιδιά, να χρονίζει όπως εμείς», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Εγώ, πάντως, αν μου πει ο γιατρός ότι πρέπει να μπω τώρα σε χειρουργείο, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα του πω “γιατρέ μου, ό,τι πεις εσύ”», επισήμανε η Ανθή Βούλγαρη, με τον ίδιο να της απαντά: «Αν το κάνεις αυτό, δε θα σου το συγχωρήσω ποτέ».

«Πες γιατί όμως, μοιράσου το. Γιατί του έχουν πει του κ. Χασαπόπουλου ότι πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά, γιατί σου λέει “πού θα αφήσω την εκπομπή και τη Βούλγαρη εδώ;”. Αν και με πρόβλημα, ωραίος είσαι», αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη.

Το τηλεοπτικό δίδυμο έκανε γνωστό ότι το ζήτημα είναι ορθοπεδική φύσεως, χωρίς κανείς από τους δύο να πει ποιο σημείο του σώματος χρειάζεται να χειρουργηθεί.