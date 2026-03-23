Βούλγαρη για Χασαπόπουλο: «Πρέπει να μπει στο χειρουργείο & το αναβάλλει»

Μια αποκάλυψη για την υγεία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου έκανε η Ανθή Βούλγαρη στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». Όπως είπε η συμπαρουσιάστρια του δημοσιογράφου, ο ίδιος «πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο, αλλά το αναβάλλει».
«Δεν είναι πολύ ωραίο (σ.σ το σύνολο που φορούσε); Δεν μπορώ να τα αναδείξω καλά σήμερα. Πασαρέλα κούτσα- κούτσα δεν μπορώ να κάνω και πολύ, αλλά θα το κάνω. Κάτσε να σταθώ λίγο όρθια… Παιδιά, όσοι πονάνε τα ισχία σας, η μέση σας, οι αυχένες σας, ο μηνίσκος σας… ό,τι έχει τέλος πάντων ο καθένας, σας καταλαβαίνουμε. Είναι θέμα τώρα με τον καιρό», είπε αρχικά, χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.
«Ξαφνικά καμιά Δευτέρα μπορεί να λείπουμε και οι δύο, γιατί και οι δύο έχουμε πρόβλημα. Όσοι έχετε πρόβλημα μην το αφήνετε, παιδιά, να χρονίζει όπως εμείς», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
«Εγώ, πάντως, αν μου πει ο γιατρός ότι πρέπει να μπω τώρα σε χειρουργείο, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα του πω “γιατρέ μου, ό,τι πεις εσύ”», επισήμανε η Ανθή Βούλγαρη, με τον ίδιο να της απαντά: «Αν το κάνεις αυτό, δε θα σου το συγχωρήσω ποτέ».
«Πες γιατί όμως, μοιράσου το. Γιατί του έχουν πει του κ. Χασαπόπουλου ότι πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά, γιατί σου λέει “πού θα αφήσω την εκπομπή και τη Βούλγαρη εδώ;”. Αν και με πρόβλημα, ωραίος είσαι», αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη.
Ανθή Βούλγαρη: «Θέλω να κάνω και δεύτερο παιδί, κανόνισε να 'σαι εδώ!»
Το τηλεοπτικό δίδυμο έκανε γνωστό ότι το ζήτημα είναι ορθοπεδική φύσεως, χωρίς κανείς από τους δύο να πει ποιο σημείο του σώματος χρειάζεται να χειρουργηθεί.