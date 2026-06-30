Το νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη από τις πολυτελείς διακοπές της στο Μπαλί κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral και να πυροδοτήσει νέο κύμα σχολίων στα social media. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις φίλες της, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την πισίνα της πολυτελούς βίλας όπου διαμένουν, το οποίο δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις.

Στο επίμαχο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται μέσα στην πισίνα μαζί με την παρέα της, ενώ η συζήτηση εξελίσσεται με χιουμοριστική διάθεση γύρω από το αν οι διακοπές τους είναι... all inclusive. Όταν ακούγεται η αυθόρμητη ερώτηση «ποιος πληρώνει;», η κάμερα στρέφεται αμέσως στην ίδια και τη στενή συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη. Οι δύο γυναίκες, φορώντας μαγιό και γυαλιά ηλίου, εμφανίζονται να κρατούν στα χέρια τους δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, τις οποίες χρησιμοποιούν σαν βεντάλιες, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που πολλοί χαρακτήρισαν χιουμοριστικό, ενώ άλλοι το θεώρησαν προκλητική επίδειξη πλούτου.

Το βίντεο έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, σχόλια και αναδημοσιεύσεις. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε μια σαφή απάντηση προς όσους την επικρίνουν το τελευταίο διάστημα, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι επρόκειτο για ακόμη μία προσπάθεια να προκαλέσει συζήτηση και να διατηρηθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η ανάρτηση αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τον ντόρο που προκάλεσε η απάντησή της σε follower, ο οποίος της έγραψε πως «είναι για τα πανηγύρια». Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει με έντονη δόση ειρωνείας, γράφοντας: «Στην αρχή κλαίω και μετά κοιτάζω το bank account μου και μου περνάει», ένα σχόλιο που προκάλεσε νέο γύρο αντιδράσεων και συζητήσεων τόσο στα social media όσο και σε τηλεοπτικές ψυχαγωγικές εκπομπές.

Παρά την κριτική που δέχεται, η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τις εξωτικές διακοπές της στο Μπαλί, συνδυάζοντας, όπως αναφέρει η ίδια, την ξεκούραση με επαγγελματικές υποχρεώσεις.