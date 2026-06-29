Τούνη: Η απάντηση σε follower που τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια»

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Η Ιωάννα Τούνη ξέρει καλά πώς να αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια στα social media. Άλλοτε τα αγνοεί και άλλοτε επιλέγει να απαντήσει με χιούμορ, αποδεικνύοντας ότι δεν αφήνει την κριτική να επηρεάζει τη διάθεσή της.

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer έγινε ξανά viral μέσα από το TikTok, όπου σχολίασε με τον δικό της τρόπο ένα επικριτικό μήνυμα που δέχτηκε από follower, ενώ συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες στο εξωτικό Μπαλί.

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Η ατάκα που έγινε viral

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης των social media τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια». Αντί να απαντήσει με ένταση, η Ιωάννα Τούνη προτίμησε να τρολάρει την κατάσταση.

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Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok εμφανίζεται αρχικά να προσποιείται πως κλαίει, υιοθετώντας ένα σαρκαστικό ύφος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, αλλάζει διάθεση, ποζάρει χαμογελαστή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, φορώντας ένα total black look.

Πάνω στο βίντεο έγραψε: «Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει».

 

@j.touni Ουπς🫠 #φοργιου #μπεςφοργιου #μπεςφοργιουκαλομου @Bubblegun ♬ original sound - Crismj

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με αρκετούς followers να γελούν με την ατάκα της, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η influencer δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να απαντήσει με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο.

Summer vibes στο Μπαλί

Την ίδια ώρα, η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τις διακοπές της στο Μπαλί μαζί με τις φίλες και την ομάδα των συνεργατών της. Ωστόσο, το ταξίδι της δεν έχει μόνο χαλαρές στιγμές σε παραλίες και πολυτελή resorts.

Η influencer συνδύασε την απόδρασή της με επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς ταξίδεψε στην Ινδονησία για τη νέα φωτογράφιση της συλλογής της εταιρείας ρούχων που εχει.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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