Ιωάννα Τούνη: Φτιάχνει βαλίτσες για Μπαλί - Χάος στο δωμάτιό της

Το βίντεο που ανέβασε λίγο πριν αναχωρήσει για τον εξωτικό προορισμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη και η Στέλλα Πάσσαρη ταξιδεύουν στο Μπαλί για την 9η επέτειο της εταιρείας ρούχων τους.
  • Στο ταξίδι συμμετέχουν και διάσημες Ελληνίδες influencers για ένα λαμπερό event.
  • Η Ιωάννα μοιράστηκε μέσω Instagram το χάος στο δωμάτιό της πριν φτιάξει τη βαλίτσα της.
  • Ανέβασε βίντεο από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με τις πρώτες συνταξιδιώτισσές της.
  • Η ομάδα τους προσγειώθηκε στην Αθήνα για να παραλάβουν τις υπόλοιπες καλεσμένες.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας ρούχων τους, η Ιωάννα Τούνη και η Στέλλα Πάσσαρη θα βρεθούν στο Μπαλί.

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Μαζί τους αναμένεται να ταξιδέψουν και πολλές διάσημες Ελληνίδες influencers, οι οποίες είναι καλεσμένες στο λαμπερό event που ετοιμάζουν οι δύο κολλητές φίλες.

Χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσω ενός Instagram Story το χάος και την ακαταστασία που επικρατούσε στο δωμάτιό της, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τον εξωτικό προορισμό.

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«Το χάος που επικρατεί στο δωμάτιο λίγο πριν φτιάξω τη βαλίτσα για την ταξιδάρα που ετοιμάζουμε με Bubblegun», σχολίασε στην ανάρτησή της. 

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Στο βίντεο που ανήρτησε, η ίδια έχει φαίνεται να έχει πετάξει πάνω στο κρεβάτι της μαγιό, τσάντες και καλοκαιρινά συνολάκια, στην προσπάθειά της να φτιάξει τη βαλίτσα της.

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Μπορεί να δυσκολεύτηκε αρχικά να αποφασίσει, λόγω του μεγάλου όγκου πραγμάτων που διαθέτει, ωστόσο κατέληξε στους συνδυασμούς που θέλει να κάνει, όπως ενημέρωσε τις διαδικτυακές της φίλες.

Σήμερα 24/6, μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου την περίμεναν οι πρώτες συνταξιδιώτισσές της. Λίγο αργότερα προσγειώθηκαν στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να παραλάβουν και τις υπόλοιπες καλεσμένες, οι οποίες περίμεναν πώς και πώς να ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

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