Με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας ρούχων τους, η Ιωάννα Τούνη και η Στέλλα Πάσσαρη θα βρεθούν στο Μπαλί.

Μαζί τους αναμένεται να ταξιδέψουν και πολλές διάσημες Ελληνίδες influencers, οι οποίες είναι καλεσμένες στο λαμπερό event που ετοιμάζουν οι δύο κολλητές φίλες.

Χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσω ενός Instagram Story το χάος και την ακαταστασία που επικρατούσε στο δωμάτιό της, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τον εξωτικό προορισμό.

«Το χάος που επικρατεί στο δωμάτιο λίγο πριν φτιάξω τη βαλίτσα για την ταξιδάρα που ετοιμάζουμε με Bubblegun», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για τα γενέθλια της εταιρείας της

Στο βίντεο που ανήρτησε, η ίδια έχει φαίνεται να έχει πετάξει πάνω στο κρεβάτι της μαγιό, τσάντες και καλοκαιρινά συνολάκια, στην προσπάθειά της να φτιάξει τη βαλίτσα της.

Η εντυπωσιακή ροζ βαλίτσα της Ιωάννας Τούνη

Μπορεί να δυσκολεύτηκε αρχικά να αποφασίσει, λόγω του μεγάλου όγκου πραγμάτων που διαθέτει, ωστόσο κατέληξε στους συνδυασμούς που θέλει να κάνει, όπως ενημέρωσε τις διαδικτυακές της φίλες.

Σήμερα 24/6, μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου την περίμεναν οι πρώτες συνταξιδιώτισσές της. Λίγο αργότερα προσγειώθηκαν στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να παραλάβουν και τις υπόλοιπες καλεσμένες, οι οποίες περίμεναν πώς και πώς να ξεκινήσουν το ταξίδι τους.