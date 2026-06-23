Μια ακόμη τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα με πρωταγωνιστή τον γιο της, Πάρη, αποτυπώνοντας αυθόρμητες και χαρούμενες στιγμές του μικρού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεκαέξι αποχρώσεις της ΕΥΤΥΧΙΑΣ», εκφράζοντας την αδυναμία που έχει στον γιο της.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσω Instagram Story κάτι που της τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή. Όπως έδειξε στο σχετικό στιγμιότυπο, ο σύντροφός της ήταν ο πρώτος που αντέδρασε στη δημοσίευση, πατώντας like μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της και σχολίασε με χιούμορ: «Εν τω μεταξύ ο R. μου... Όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια followers, αλλά το αγόρι σου είναι ο Νο1 φαν σου! Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια...».

Μάλιστα, δημοσίευσε και το μήνυμα που του έστειλε μετά την αποκάλυψη, γράφοντας: «Χαχαχαχα σ’ αγαπώ!», δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση και τη στήριξη που υπάρχει ανάμεσά τους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με τους followers της να ξεχωρίζουν τόσο τις χαμογελαστές πόζες του μικρού Πάρη όσο και την τρυφερή κίνηση του συντρόφου της, που απέδειξε πως παραμένει ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.