Ιωάννα Τούνη: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έδωσε βραβείο στα MAD VMA 2026

«Ένιωσα ότι τους παρακάλεσα», αποκάλυψε σε βίντεό της στο TikTok

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Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε πρόσφατα ένα βίντεο μέσα από το γυμναστήριο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη δεν εμφανίστηκε στα MAD VMA 2026 λόγω καθυστερήσεων και διαφωνιών με την παραγωγή.
  • Είχε συμφωνήσει να απονείμει βραβείο, αλλά δεν της επιτράπηκε να το κάνει μαζί με τη φίλη της, Στέλλα.
  • Η παραγωγή δεν της έδωσε σαφείς πληροφορίες για τον καλλιτέχνη που θα βραβεύσει, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις της.
  • Η Τούνη εξέφρασε την επιθυμία να βραβεύσει γυναίκα καλλιτέχνη, αλλά δεν έλαβε απάντηση.
  • Ανέφερε ότι δεν ανήκει σε κυκλώματα και δεν έχει manager, γεγονός που ίσως επηρεάζει τη συμμετοχή της.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός χώρος έδωσε το παρών το βράδυ της Τετάρτης 17/6 στα MAD VMA 2026, που φέτος συμπλήρωσαν 23 χρόνια παρουσίας.

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Ανάμεσα σε εκείνους που δέχτηκαν πρόταση να απονείμουν βραβείο ήταν και η Ιωάννα Τούνη. Με ένα βίντεο στο TikTok, η γνωστή influencer εξήγησε τον λόγο που δεν εμφανίστηκε τελικά στα φετινά MAD.

Απαστράπτουσα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών / Πηγή: Instagram j.touni

Απαστράπτουσα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών / Πηγή: Instagram j.touni

Όπως αποκάλυψε, η ίδια ήρθε σε επαφή με την παραγωγή πριν από έναν μήνα, με σκοπό να βρεθεί στη σκηνή για μία απονομή. Ωστόσο, μια σειρά από καθυστερήσεις, ασάφειες και διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής της είχε ως αποτέλεσμα να απουσιάζει από τη μεγάλη μουσική βραδιά.

«Storytime με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ώρου, γιατί δεν πήγα στα Mad χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία Mad. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ’ αρέσει. Ωραία; Οπότε ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος hate, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, έναν μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή. Μου έστειλε μία κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει, «Γεια σου Ιωάννα και αυτά, θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία Mad να κάνεις κι εσύ απονομή ενός βραβείου» και λοιπά. Και λέω, «ΟΚ, ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως». Της λέω, «Θα ήθελα σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω».

Και μετά ρώτησα αν θα μπορούσα να δώσω βραβείο μαζί με την κολλητή μου, τη Στέλλα. Μ’ αρέσει γενικά να κάνω πράγματα μαζί με τους φίλους μου, οπότε είπα εγώ εννοείται, ας ρωτήσω. Γιατί ούτως ή άλλως και η Στέλλα είναι άτομο που ασχολείται με influencing, προβολή και λοιπά, οπότε, εννοείται πως θα ήθελα να δώσω βραβείο μαζί με την κολλητή μου. Το είδαν, τέλος πάντων, εσωτερικά και μου απάντησαν μετά από κάποιες μέρες και λοιπά. Μου λέει, «Δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί δεν δίνουν βραβεία δύο άτομα μαζί».

Μου είπαν, «Εκτός αν είναι συμπρωταγωνιστές σε κάποια σειρά», κάτι τέτοια κουλά, ό,τι να ‘ναι! Kαι έχω δώσει παλαιότερα βραβείο με την Αλεξανδράκη, που είναι επίσης φίλη μου και το είχα ζητήσει. Και είδα και στα φετινά βραβεία Mad duo με influencers, φίλους και λοιπά, που έχουνε κάνει απονομή βραβείου. Και λέω, «Εντάξει, πραγματικά… όλα καλά, παιδιά. Δεν θα μαλώσουμε γι’ αυτό. ΟΚ, εννοείται, συνεχίζω να θέλω να δώσω βραβείο». Λέω, «Όπως σας είπα, θα ήθελα κάποιον artist να μου αρέσει, να είμαι φαν, να τον θαυμάζω. Θα ήθελα σίγουρα σε γυναίκα να δώσω βραβείο, όχι σε κάποιον άντρα». Και είπα και δύο ονόματα τραγουδιστριών που θα προτιμούσα. Και μου λένε, «Εννοείται το εξετάζουμε» και λοιπά, «και επανερχόμαστε άμεσα». Και περιμένω εγώ αυτό το «άμεσα» περιέγραψε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

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Και συμπληρώνει: «Εν τω μεταξύ, παρένθεση, εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, έτσι; Σε άλλη πόλη. Έχω κι ένα παιδί παράλληλα, το οποίο χθες που γίνονταν τα βραβεία, ήταν μαζί μου, δεν ήταν τις μέρες που ήταν με τον πατέρα του. Οπότε στέλνω μετά από μία βδομάδα, λέω: «Τι γίνεται; Έχουμε κάποιο νεότερο;». «Το επικοινωνούμε εσωτερικά» και λοιπά, «επανερχόμαστε». Στέλνω μετά από άλλη μία βδομάδα: «Τι έχουμε, κάποιο νεότερο; Τι γίνεται;». «Το βλέπουμε ξανά», μου λένε, «επανερχόμαστε». Και, τέλος πάντων, για να μη στα πολυλογώ, είμαστε τώρα τέσσερις μέρες πριν από τη βράβευση. Στέλνω ένα μήνυμα, «Καλησπέρα σας. Sorry» λέω «που ενοχλώ και πάλι, απλά επειδή φτάνει η μέρα της βράβευσης… Με έχετε στην αναμονή. Δεν μου έχετε βρει κάποιον να βραβεύσω, ενώ εσείς μου ζητήσατε να βραβεύσω κάποιον. Θέλω να ξέρω, ρε παιδί μου, με βεβαιότητα εάν τελικά μπορούμε να βρούμε κάποιον artist που όντως με ενδιαφέρει να τον βραβεύσω, να είναι κάποιος που θαυμάζω. Γιατί πρέπει να κλείσω αεροπορικά, πρέπει να κανονίσω ποιος θα προσέχει το παιδί τις ώρες της διοργάνωσης, πρέπει να βρω τι θα βάλω. Δηλαδή… είμαι σε άλλη πόλη έτσι; Δηλαδή τα βασικά!».

Η Ιωάννα Τούνη στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο

Και μου απαντάει κάτι σε φάση, «Δεν έχουμε κάτι και αυτά, σε ευχαριστούμε, αντίο». Κατάλαβες, ρε παιδί μου; Ευγενική η κοπέλα, αλλά του τύπου… Νιώθω στο τέλος ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα, «Γεια σας, περισσεύει κανένα βραβείο να δώσω;». Δηλαδή, μου στέλνουνε να μου ζητήσουν κάτι… Είμαι πραγματικά συζητήσιμη, δηλαδή να μου πεις ότι «Ξέρεις, δεν έχουμε αυτές τις τραγουδίστριες, αλλά μπορούμε να βρούμε μία γυναίκα artist, κάποια από αυτές τις άλλες», ας πούμε. Ή «Σου αρέσει κάποια άλλη;». Γιατί εγώ φυσικά είπα τις δύο artists που είμαι super fan.

Φυσικά και πολλές ακόμα Ελληνίδες ακούω ευχάριστα και μ’ αρέσουν, και, και, και… Δηλαδή η απαίτησή μου, σε εισαγωγικά, ήταν ότι δεν θα ήθελα να βραβεύσω άντρα, θα ήθελα να βραβεύσω γυναίκα. Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, μ’ αρέσουν οι γυναίκες, αγαπώ τις γυναίκες. Ήθελα να δώσω βραβείο σε γυναίκα. Τέλος πάντων, εν τέλει μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία. Δεν πειράζει, μας έφαγαν τα κυκλώματα. Γενικά, είμαι άνθρωπος που πραγματικά δεν είμαι καθόλου μέσα σε κυκλώματα. Δεν κάνω καθόλου φιλίες… ανθρώπους έτσι της Αθήνας, που είναι χωμένοι… Δεν είχα ποτέ μου manager. Οπότε, δεν ξέρω. Kάπως μάλλον… μεταξύ τους τα κανονίζουν όλα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά μη στέλνετε, ρε παιδιά! Αφού δεν με θέλετε, μην μου στέλνετε! Δηλαδή, μην κάνετε… να στέλνω και να παρακαλάω μετά να μάθω αν τελικά ισχύει ή όχι, για να μπορέσω να προγραμματίσω κι εγώ. Αυτά τα καλά μου!».

 

@j.touni Σουσού παρεούλα…Τελικά τι φάση;😅 Παράλληλα κάνουμε το βραδινό μας skincare με @my7days.gr #fyp #foryoupage #storytime #madvma #madτούνη ♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni

 

 

 

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