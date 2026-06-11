Αιχμηρή απάντηση Ιωάννας Τούνη: «Θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα»

Η απάντηση στα σχόλια για το μπικίνι της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Νάξο με τον σύντροφό της και την παρέα τους.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στην παραλία με μικροσκοπικό μπικίνι, προκαλώντας αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της ως μητέρα.
  • Απάντησε μέσω TikTok, δηλώνοντας ότι θα φορά ό,τι την κάνει να νιώθει όμορφα, ανεξαρτήτως κριτικών.
  • Τόνισε ότι η μητρότητα δεν περιορίζει την προσωπική έκφραση και προώθησε μήνυμα αυτοπεποίθησης.
  • Η ανάρτησή της συγκέντρωσε υποστήριξη από πολλούς χρήστες που συμφωνούν με την ελευθερία έκφρασης των γυναικών.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Νάξο απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και την παρέα τους. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράζεται καθημερινά στιγμές από την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις εξορμήσεις της στις παραλίες και τις βόλτες της στα γραφικά τοπία της Νάξου.

Η Ιωάννα Τούνη στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο

Αιχμηρή απάντηση Ιωάννας Τούνη: «Θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα»

Ωστόσο, μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της βρέθηκε στο επίκεντρο σχολιασμού. Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει στην παραλία φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι, με αρκετούς χρήστες των social media να σπεύδουν να εκφράσουν την άποψή τους για την εμφάνισή της.

Ιωάννα Τούνη: Τριήμερο στη Νάξο με τον σύντροφο και τους κουμπάρους της

Ορισμένα από τα σχόλια που δέχθηκε ανέφεραν πως μια τέτοια εμφάνιση «δεν αρμόζει» σε μια γυναίκα που είναι μητέρα, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο. Η ίδια, πάντως, δεν άφησε αναπάντητες τις επικρίσεις και επέλεξε να δώσει τη δική της απάντηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται να τρέχει στην παραλία και να απολαμβάνει τη θάλασσα φορώντας το ίδιο μπικίνι, δείχνοντας πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια. Παράλληλα, μέσα από τη λεζάντα του βίντεο, έστειλε το δικό της μήνυμα προς όσους κρίνουν την εμφάνισή της.

Αιχμηρή απάντηση Ιωάννας Τούνη: «Θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα»

«Είμαι -σχεδόν- 33 χρονών, έχω ένα μωρό… και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα! Και εάν δεν είσαι οκ με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με τον τρόπο αυτό, η γνωστή influencer θέλησε να τονίσει πως η μητρότητα δεν αποτελεί περιορισμό στην προσωπική έκφραση και στις επιλογές μιας γυναίκας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και αποδοχής του εαυτού.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να στηρίζουν τη στάση της και να επισημαίνουν πως κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ντύνεται και να εκφράζεται όπως επιθυμεί, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το αν έχει αποκτήσει παιδί.

Αιχμηρή απάντηση Ιωάννας Τούνη: «Θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα»

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στη Νάξο, μοιραζόμενη με τους ακολούθους της στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν διστάζει να απαντά δημόσια σε όσα σχόλια θεωρεί άδικα ή επικριτικά.
 

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