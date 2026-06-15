Ο μονάκριβος γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης τελείωσε το σχολείο και η μαμά Ιωάννα Τούνη ήταν εκεί για να τον απολαύσει να λέει το ποιήμα του.

Η γνωστή influencer ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη με τον 3 ετών γιο της, και μοιράστηκε φωτογραφίες από τη σχολική του γιορτή με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

«Σήμερα είχαμε σχολική γιορτή και είπαμε και ποιηματάκι» έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.Ο μικρός Πάρης όπως έγραψε η Ιωάννα σε άλλη ανάρτησή της, πήρε και το σχολικό του δίπλωμα.

Η γνωστή Influencer και επιχειρηματίας θέλει να περνάει χρόνο με το παιδί της. Αυτός είναι και ο λόγος που ξύπναγε πρωί προκειμένου να του ετοιμάσει το κολατσιό για το σχολείο και να πάνε παρεούλα να τον βάλει μέσα στο σχολείο.

Η Ιωάννα τον παίρνει και στα ταξίδια μαζί της αφού δεν θέλει να χάσει ούτε μισή στιγμή τους.

Πολλές φορές μάλιστα μοιράζεται και τους προβληματισμούς που έχει ως μαμά με τις άλλες μαμάδες στα social media.

«Να είσαι μάνα. Να έχεις καριέρα. Να είσαι σύντροφος. Να είσαι φίλη. Να είσαι όλα κάθε μέρα! Και να χαμογελάς, ενώ μέσα σου νιώθεις πως θες να τσιρίξεις και να κλάψεις… Γιατί τίποτα δεν το προλαβαίνεις όπως ήθελες! Ζεις μόνιμα με τη σκέψη ότι κάπου δεν είσαι αρκετή. Και κανείς δεν σου λέει πόσο ακατόρθωτο είναι να τα κάνεις όλα τέλεια. Και απλά συνεχίζεις… Γιατί είσαι γυναίκα. Και λογικά οφείλεις; να τα μπορείς όλα. Αλλά τελικά πόσο εύκολο είναι να είσαι γυναίκα σήμερα; Με νιώθει καμία;» είχε γράψει πριν καιρό.

