Αυτό έκανε ο Πάρης και η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της

«Μήπως μεγαλώνω τον τέλειο άντρα;»

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Ο μικρός Πάρης κάνει πατίνι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται συγκινητικές στιγμές με τον γιο της, Πάρη, μέσω social media.
  • Ο Πάρης της χάρισε λουλούδια, προκαλώντας την συγκίνηση και περηφάνια της Ιωάννας.
  • Η μητρότητα είναι η απόλυτη προτεραιότητα της Ιωάννας Τούνη, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Η ανάρτηση της Ιωάννας συγκέντρωσε θετικά σχόλια από γονείς που ταυτίστηκαν με την κίνηση του Πάρη.
  • Ο Πάρης πρωταγωνιστεί συχνά στις αναρτήσεις της Ιωάννας, δείχνοντας τη δυνατή τους σχέση.

Η Ιωάννα Τούνη μπορεί να μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ωστόσο οι πιο συγκινητικές αναρτήσεις της είναι πάντα εκείνες που αφορούν τον γιο της, τον μικρό Πάρη.

Αιχμηρή απάντηση Ιωάννας Τούνη: «Θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα»

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν κρύβει ότι η μητρότητα αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής της. Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, τα ταξίδια και τις πολλές υποχρεώσεις της, φροντίζει να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στον γιο της, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

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Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους followers της ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα τρυφερό περιστατικό που της χάρισε ο Πάρης και την έκανε να χαμογελάσει.

Μέσα από ένα Instagram Story δημοσίευσε μια φωτογραφία με δύο μικρά λουλούδια που της χάρισε ο γιος της, συνοδεύοντάς τη με μια λεζάντα γεμάτη αγάπη και συγκίνηση.

«Ο μικρός μου έρωτας σταμάτησε να μου χαρίσει λουλουδάκια! Μήπως μεγαλώνω τον "τέλειο" άντρα;», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας χαμογελαστά emojis και καρδιές.

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Αυτό έκανε ο Πάρης και η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες θετικά σχόλια, καθώς πολλοί γονείς ταυτίστηκαν με την αυθόρμητη κίνηση του μικρού Πάρη, που με τον δικό του παιδικό τρόπο θέλησε να δείξει την αγάπη του στη μητέρα του.

Και όπως φαίνεται, ο μικρός Πάρης γνωρίζει ήδη πολύ καλά πώς να κλέβει την καρδιά της μαμάς του. Με μια απλή κίνηση, κατάφερε να συγκινήσει την Ιωάννα Τούνη και να χαρίσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια από τις πιο γλυκές εικόνες των τελευταίων ημερών.

Η ίδια, άλλωστε, δεν έκρυψε την περηφάνια και τη συγκίνησή της, αφήνοντας να φανεί πόσο απολαμβάνει να βλέπει τον γιο της να μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε ένα παιδί γεμάτο ευαισθησία, τρυφερότητα και αγάπη.

 

Άλλωστε, όσοι ακολουθούν την Ιωάννα Τούνη στα social media γνωρίζουν καλά πως ο μικρός Πάρης πρωταγωνιστεί συχνά στις αναρτήσεις της. Από τις βόλτες τους, τα ταξίδια και τα παιχνίδια τους μέχρι τις καθημερινές στιγμές στο σπίτι, η influencer μοιράζεται συχνά εικόνες που αποτυπώνουν τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει μητέρα και γιος.

 

 

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