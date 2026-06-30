Τσιμτσιλή για Τούνη: «Οι πραγματικά πλούσιοι δε χρειάζεται να το φωνάζουν»

Τα σχόλια μετά το βίντεο στο TikTok για το bank account της

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Τα σχόλια του Happy Day για την απάντηση της Ιωάννας Τούνη σε follower και το γεγονός ότι προβάλλει ότι έχει πολλά χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε follower που την χαρακτήρισε "για τα πανηγύρια" μέσω TikTok.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν την προβολή του πλούτου από την Τούνη.
  • Ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε ότι τα χρήματα δεν είναι η απόλυτη αξία και η ευτυχία προέρχεται από άλλες πτυχές της ζωής.
  • Η Τσιμτσιλή υπογράμμισε ότι οι πραγματικά πλούσιοι δεν χρειάζεται να το φωνάζουν, καθώς η επιτυχία φαίνεται.
  • Ο Κώστας Φραγκολιάς πρόσθεσε ότι αν δεν έχεις άλλα να προβάλεις, προβάλλεις μόνο τα χρήματα.

Την απάντηση της Ιωάννας Τούνη σε follower που τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια» σχολίασε η ομάδα του Happy Day. H influencer από το Μπαλί όπου βρίσκεται δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, με την ίδια δήθεν να κλαίει και μετά να ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση. 

Τούνη: Η απάντηση σε follower που τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια»

«Εγώ κλαίω γιατί ο user... μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει», έγραψε η ίδια, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της να σχολιάζουν το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη προβάλλει το ότι έχει πολλά χρήματα. 

 

@j.touni Ουπς🫠 #φοργιου #μπεςφοργιου #μπεςφοργιουκαλομου @Bubblegun ♬ original sound - Crismj

 

«Θέλω να πω στην κυρία Τούνη ότι αυτό το σύμπτωμα, παθογένεια θα την έλεγα εγώ κοινωνική, ότι έχουμε αναγάγει το χρήμα στην απόλυτη αξία. Δεν είναι η απόλυτη αξία. Τα χρήματα είναι για να περνάς καλά», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας. 

Μπογδάνος Για Τούνη: «Κακό Πρότυπο Για Τα Παιδιά Μας» - Video

«Ούτε η απόλυτη ευτυχία. Δηλαδή το ότι έχει το παιδάκι της, το ότι έχει έναν σύντροφο και είναι καλά, είναι σε ένα μαγευτικό προορισμό στο Μπαλί, αυτοί είναι οι λόγοι να είναι χαρούμενη και να είναι ευγνώμων και να σκέφτεται ότι πραγματικά έχει πετύχει. Δε σου λέω ότι τα χρήματα σου δίνουν μια ευκαιρία να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Απλά εγώ θα πω κάτι που έχω μάθει στη ζωή μου: οι πραγματικά επιτυχημένοι και πραγματικά πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δε χρειάζεται να το φωνάζουν. Φαίνεται!», πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

Τσιμτσιλή για Τούνη: «Οι πραγματικά πλούσιοι δε χρειάζεται να το φωνάζουν»

«Εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Και το έλεγε ένας συγχωρεμένος, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. “Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλεις, προβάλεις μόνο τα λεφτά σου”. Τίποτα άλλο», σχολίασε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Επειδή όμως η συγκεκριμένη έχει πολλά να προβάλλει. Είναι νέα, είναι όμορφη, έχει το παιδάκι της, έχει τη σχέση της, είναι επιτυχημένη επαγγελματικά... Δε χρειάζεται να διαφημίζεις την επιτυχία σου. Φαίνεται, Ιωάννα μου, φαίνεται η επιτυχία σου», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
 

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