Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»

Στις 13 Ιουνίου 2026, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία αγαπημένων του προσώπων, στη Μεσσηνία.

Γάμος Φάνη Μπότση - Δανάης Μπάρκα/ instagram

Λίγες μέρες αργότερα, όποτε η ηθοποιός και παρουσιάστρια άρχισε να δημοσιεύει στιγμιότυπα από τον γάμο, αποκάλυψε σε ανάρτησή της και την αρχή της γνωριμίας της με τον σύζυγό της και πώς τελικά η σχέση τους οδηγήθηκε στην εκκλησία. Αφορμή γι' αυτά στάθηκε το cocktail Paloma, το οποίο προσφέρθηκε και στους καλεσμένους του γάμου.

«Σας γυρνάω στον Σεπτέμβριο του ‘25 που ο Φάνης με κέρασε την πρώτη Paloma στο μαγαζί του στην Σέριφο (τελευταία φωτογραφία).

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία της με την πρώτη Paloma που την κέρασε ο Φάνης Μπότσης στη Σέριφο/ instagram

Τότε δεν συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα απλά είχαμε κάποιες κοινές παρέες και περάσαμε χρόνο περισσότερο μαζί. Μετά λίγο οι παλόμες λίγο το ότι και οι δύο μας ήμασταν σε φάση «αλλαγής» κούμπωσαν τα πράγματα και κάπως έτσι, λίγους μήνες μετά ήταν όλα εντελώς διαφορετικά», αποκάλυψε στην ανάρτησή της.

Όπως φαίνεται η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε σχέση και το ζευγάρι αποφάσισε να την επισημοποιήσει το φετινό καλοκαίρι.

Η ίδια είχε αποκαλύψει για την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της: «Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε "εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο". Δεν το πίστεψα εξ’ αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας».

Η Δανάη Μπάρκα εξακολουθεί να βρίσκεται στη Μεσσηνία και να απολαμβάνει το καλοκαίρι της εκεί.