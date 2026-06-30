Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»

Η αποκάλυψη για την αρχή της γνωριμίας τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 17:50 Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
30.06.26 , 17:42 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του
30.06.26 , 17:28 AUTOHELLAS: Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα
30.06.26 , 17:24 Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
30.06.26 , 17:18 Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση
30.06.26 , 16:52 Στην Βιλερμπάν ο Σιλβέν Φρανσίσκο, χτίζουν υπερομάδα οι Γάλλοι
30.06.26 , 16:08 Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
30.06.26 , 16:00 Μήπως η εμμονή με την βελτίωση, σε οδηγήσει σε εξάντληση;
30.06.26 , 15:58 Νάνσυ Ζαμπέτογλου -Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Λέμε την τελευταία καλησπέρα»
30.06.26 , 15:51 Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές
30.06.26 , 15:44 Κρήτη: Ξεκινά Η Δίκη 17 Χρόνια Μετά Τον Θάνατο Της Χάνλον
30.06.26 , 14:50 Αποστολία Ζώη: «Ο θάνατος των γονιών μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
30.06.26 , 14:46 Πετράλωνα: Η πολυκατοικία πήρε κλίση. Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει
30.06.26 , 14:46 Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
30.06.26 , 14:40 Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συνάντηση με τη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση
Η Χριστίνα Μπόμπα έχει γενέθλια: Η φωτογραφία από το μπαλκόνι της
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία - Βίντεο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία.
  • Η γνωριμία τους ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2025, αρχικά χωρίς ιδιαίτερη συμπάθεια.
  • Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και αποφάσισαν να παντρευτούν το καλοκαίρι.
  • Η πρόταση γάμου έγινε τον Ιανουάριο σε ένα μαγικό εκκλησάκι με θέα.
  • Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει το καλοκαίρι της στη Μεσσηνία.

Στις 13 Ιουνίου 2026, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία αγαπημένων του προσώπων, στη Μεσσηνία. 

Γάμος Φάνη Μπότση - Δανάης Μπάρκα/ instagram

Γάμος Φάνη Μπότση - Δανάης Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»

Λίγες μέρες αργότερα, όποτε η ηθοποιός και παρουσιάστρια άρχισε να δημοσιεύει στιγμιότυπα από τον γάμο, αποκάλυψε σε ανάρτησή της και την αρχή της γνωριμίας της με τον σύζυγό της και πώς τελικά η σχέση τους οδηγήθηκε στην εκκλησία. Αφορμή γι' αυτά στάθηκε το  cocktail Paloma, το οποίο προσφέρθηκε και στους καλεσμένους του γάμου. 

«Σας γυρνάω στον Σεπτέμβριο του ‘25 που ο Φάνης με κέρασε την πρώτη Paloma στο μαγαζί του στην Σέριφο (τελευταία φωτογραφία).

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία της με την πρώτη Paloma που την κέρασε ο Φάνης Μπότσης στη Σέριφο/ instagram

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία της με την πρώτη Paloma που την κέρασε ο Φάνης Μπότσης στη Σέριφο/ instagram

Τότε δεν συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα απλά είχαμε κάποιες κοινές παρέες και περάσαμε χρόνο περισσότερο μαζί. Μετά λίγο οι παλόμες λίγο το ότι και οι δύο μας ήμασταν σε φάση «αλλαγής» κούμπωσαν τα πράγματα και κάπως έτσι, λίγους μήνες μετά ήταν όλα εντελώς διαφορετικά», αποκάλυψε στην ανάρτησή της. 

Όπως φαίνεται η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε σχέση και το ζευγάρι αποφάσισε να την επισημοποιήσει το φετινό καλοκαίρι.

Η ίδια είχε αποκαλύψει για την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της: «Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε "εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο". Δεν το πίστεψα εξ’ αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας».

Η Δανάη Μπάρκα εξακολουθεί να βρίσκεται στη Μεσσηνία και να απολαμβάνει το καλοκαίρι της εκεί. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
 |
ΓΝΩΡΙΜΙΑ,
 |
ΣΧΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top