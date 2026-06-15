Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»

Το παρασκήνιο πίσω από τον γάμο της και οι νέες φωτογραφίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 23:30 Νέα ηγεσία στην BMW Financial Services
15.06.26 , 23:10 MasterChef: Συγκίνηση και κλάματα στην τελευταία ομαδική δοκιμασία!
15.06.26 , 22:58 Γνωστά ονόματα και νέοι υποψήφιοι στις λίστες του ΠΑΣΟΚ
15.06.26 , 22:50 Θρίλερ Με Την Εξαφάνιση 45χρονης Σταυρούλας Στα Χανιά
15.06.26 , 22:45 Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
15.06.26 , 22:35 Κινηματογραφική Διάρρηξη Σε Μονοκατοικία Στους Θρακομακεδόνες
15.06.26 , 22:10 Εξάρχεια: Σεσημασμένο με 20 αδικήματα στην Τουρκία το θύμα της εκτέλεσης
15.06.26 , 22:07 Τσίπρας: Η πρώτη κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια
15.06.26 , 21:57 Eλένη Χατζίδου: Η έκπληξη στον Ετεοκλή για τα γενέθλιά του
15.06.26 , 21:35 MasterChef: Τι περιλαμβάνει η 7η δοκιμασία της «Μητέρας των Μαχών»;
15.06.26 , 21:32 Στην Αθήνα ο γιος Χάφταρ: Συνάντηση με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη
15.06.26 , 21:30 MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
15.06.26 , 21:09 Αίγιο: «Δείχνει» το θύμα για φονιά ο κατηγορούμενος - «Ήταν ψυχικά ασθενής»
15.06.26 , 20:29 Συμφωνία  ΗΠΑ - Ιράν: Αυτά είναι τα βασικά σημεία
15.06.26 , 20:29 Lynk & Co: Σε ποιο Forum πρωταγωνίστησε το Lynk & Co 08
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους!
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
Ποια εκπομπή πήρε ήδη το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν;
Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
Χρήστος Αποστολόπουλος - Εβίνα Τσακίρη: Ο λαμπερός γάμος τους στο Λαγονήσι
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Δράμα: Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Αυτό έκανε ο Πάρης και η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της
Ελένη Μενεγάκη: Με κομψό city look με τζιν και ριγέ top
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.
  • Η επιλογή του εκκλησακίου του Αγίου Γεωργίου έγινε λόγω της μαγευτικής θέας και της ρομαντικής ατμόσφαιρας.
  • Το νυφικό σχεδιάστηκε από το δίδυμο MI-RO, που δημιούργησε επίσης το γαμπριάτικο κοστούμι.
  • Η Δανάη αποφάσισε να φορέσει το ίδιο νυφικό καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς για να το θυμάται πάντα.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο και την πρόβα νυφικού μέσω Instagram.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στη Μεσσηνία, σε μια ιδιαίτερα ρομαντική τελετή.

Δύο ημέρες μετά την ανταλλαγή όρκων ενώπιον Θεού και φίλων, η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το παρασκήνιο πίσω από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Βίκυ Σταυροπούλου: Τα συγκινητικά λόγια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα

Η ίδια αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στο σχεδιαστικό δίδυμο MI-RO, το οποίο επιμελήθηκε τόσο το πανέμορφο νυφικό της όσο και το γαμπριάτικο κοστούμι.

Στο τέλος της μακροσκελούς ανάρτησής της, εξήγησε γιατί επέλεξε να μείνει με το ίδιο φόρεμα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με το νυφικό στην ξαπλώστρα που έγινε viral

Συγκεκριμένα έγραψε: 

«Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε «εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο». Δεν το πίστεψα εξ’ αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας.

Μετά άρχισαν οι ερωτήσεις περί οργάνωσης που φυσικά ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με εμάς. Το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν 11 Μαρτίου στον Δημήτρη, πήγα στους @mirodesigners πρώτη φορά 28 Μαρτίου για καφέ, μετά εμφανίστηκα 2 Ιουνίου, μετά 10 Ιουνίου και τέλος. (Και για να μη λέτε για μένα, το ίδιο και ο γαμπρός) — Τα 2 αυτά αγόρια μαζί με τις μαγικές κυρίες του ατελιέ έκαναν το φόρεμα των ονείρων μου που όχι απλά ταίριαζε σε μένα αλλά ταίριαζε με το τοπίο και όλα όσα φανταζόμουν γι’ αυτή την μέρα!

Τα 2 αυτά αγόρια δεν δημιουργούν φορέματα, αλλά όνειρα. Τα 2 αυτά αγόρια όπως και να είσαι, όπως και να σε έχεις στο μυαλό σου θα βρουν τι σε κολακεύει και πως θα νιώσεις η πιο όμορφη γυναίκα την πιο κατάλληλη στιγμή. —

Τα 2 αυτά αγόρια είναι μέρος της μέρας που θα θυμόμαστε για πάντα».

«Υ.Γ 1: Ναι τους ταλαιπώρησα, ναι με έψαχναν αλλά ήξερα απ’ την πρώτη στιγμή ότι θα μου φτιάξουν αυτό που θα με κάνει να νιώθω μαγικά.

Υ.Γ 2 : Η καλύτερη διατροφή του κόσμου γίνεται όταν ξέρεις ότι σε 3 μέρες έχεις πρόβα μαζί τους

Υ.Γ 3: ΝΑΙ, θα γίνω για λίγες μέρες ή «άλλη παιδί δεν έκανε, η Μαριγώ τον Γιάννη» και θα σας λέω πως οργανώθηκε αυτή η μέρα και ποιοι «κρύβονται» πίσω από όλα τα θαύματα.

Υ.Γ 4: Επέλεξα να φορέσω ένα νυφικό για όλη την βραδιά έτσι ώστε να το θυμάμαι πάντα πιστεύοντας ότι θα το βάλω μόνο τότε – που να ήξερα ότι για τις επόμενες μέρες θα το φορούσα όλη μέρα και θα ‘κοβα βόλτες μέσα στον κήπο ενθουσιασμένη». 

 

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η ηθοποιός συνόδευσε το post της με νέες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της, αλλά και την πρόβα νυφικού. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top