Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στη Μεσσηνία, σε μια ιδιαίτερα ρομαντική τελετή.

Δύο ημέρες μετά την ανταλλαγή όρκων ενώπιον Θεού και φίλων, η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το παρασκήνιο πίσω από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η ίδια αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στο σχεδιαστικό δίδυμο MI-RO, το οποίο επιμελήθηκε τόσο το πανέμορφο νυφικό της όσο και το γαμπριάτικο κοστούμι.

Στο τέλος της μακροσκελούς ανάρτησής της, εξήγησε γιατί επέλεξε να μείνει με το ίδιο φόρεμα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε «εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο». Δεν το πίστεψα εξ’ αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας.

Μετά άρχισαν οι ερωτήσεις περί οργάνωσης που φυσικά ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με εμάς. Το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν 11 Μαρτίου στον Δημήτρη, πήγα στους @mirodesigners πρώτη φορά 28 Μαρτίου για καφέ, μετά εμφανίστηκα 2 Ιουνίου, μετά 10 Ιουνίου και τέλος. (Και για να μη λέτε για μένα, το ίδιο και ο γαμπρός) — Τα 2 αυτά αγόρια μαζί με τις μαγικές κυρίες του ατελιέ έκαναν το φόρεμα των ονείρων μου που όχι απλά ταίριαζε σε μένα αλλά ταίριαζε με το τοπίο και όλα όσα φανταζόμουν γι’ αυτή την μέρα!—

Τα 2 αυτά αγόρια δεν δημιουργούν φορέματα, αλλά όνειρα. Τα 2 αυτά αγόρια όπως και να είσαι, όπως και να σε έχεις στο μυαλό σου θα βρουν τι σε κολακεύει και πως θα νιώσεις η πιο όμορφη γυναίκα την πιο κατάλληλη στιγμή. —

Τα 2 αυτά αγόρια είναι μέρος της μέρας που θα θυμόμαστε για πάντα».

«Υ.Γ 1: Ναι τους ταλαιπώρησα, ναι με έψαχναν αλλά ήξερα απ’ την πρώτη στιγμή ότι θα μου φτιάξουν αυτό που θα με κάνει να νιώθω μαγικά.

Υ.Γ 2 : Η καλύτερη διατροφή του κόσμου γίνεται όταν ξέρεις ότι σε 3 μέρες έχεις πρόβα μαζί τους

Υ.Γ 3: ΝΑΙ, θα γίνω για λίγες μέρες ή «άλλη παιδί δεν έκανε, η Μαριγώ τον Γιάννη» και θα σας λέω πως οργανώθηκε αυτή η μέρα και ποιοι «κρύβονται» πίσω από όλα τα θαύματα.

Υ.Γ 4: Επέλεξα να φορέσω ένα νυφικό για όλη την βραδιά έτσι ώστε να το θυμάμαι πάντα πιστεύοντας ότι θα το βάλω μόνο τότε – που να ήξερα ότι για τις επόμενες μέρες θα το φορούσα όλη μέρα και θα ‘κοβα βόλτες μέσα στον κήπο ενθουσιασμένη».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η ηθοποιός συνόδευσε το post της με νέες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της, αλλά και την πρόβα νυφικού.