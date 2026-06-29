H Mαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης πριν λίγο καιρό έγιναν γονείς

To πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο γιος της τις πρώτες μέρες της ζωής του, αποκάλυψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η γυμνάστρια και επιχειρηματίας απαντώντας σε μία διαδικτυακή της φίλη η οποία τη ρώτησε γιατί ο γιος της ήταν στο μπλε φως, αποκάλυψε πως είχε ίκτερο όμως ευτυχώς αντιμετωπίστηκε αμέσως χωρίς καμία επιπλοκή.



«Ο μπεμπίνος εμφάνισε λίγο ίκτερο, γι’ αυτό χρειάστηκε να κάνει φωτοθεραπεία για λίγες μέρες. Ευτυχώς όλα πήγαν τέλεια και πέρασε πολύ γρήγορα” έγραψε χαρακτηριστικά η σύντροφος του Σάκη Κατσούλη στα social media.



Ευτυχώς όπως είπε, όλα τώρα είναι καλά και έτσι Μαριλένα και Σάκης απολαμβάνουν μοναδικές στιγμές με τον μοναχογιο τους που ήρθε στον κόσμο στις 6 Ιουνίου. Η μαμά Μαριλένα είχε παλέψει 25 ολόκληρες ώρες και τελικά υποβλήθηκε σε καισαρική τομή.

Η φωτογραφία που ανέβασε στα social media πριν λίγο καιρό ο Σάκης Κατσούλης



Το ζευγάρι συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά του με το μωρό δείχνοντας βέβαια μόνο το χεράκι ή το ποδαράκι του.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σάκης και Μαριαλένα έκαναν σχέση για πρώτη φορά το 2018, όμως χώρισαν το 2020! Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε το 2021 στο Survivor και από τότε είναι μαζί. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε κοινή συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον Σάκη Κατσούλη στην εκπομπή "Στην Αγκαλιά του Φάνη" είχε αναφέρει πως ο σύντροφός της, τη βοηθούσε πολύ όταν ήταν έγκυος,

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Ο Σάκης ειλικρινέστατα είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Με κρατάει πολύ ήρεμη. Ακόμα και τρέλα να πω δεν θα την πάρω στα σοβαρά» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.