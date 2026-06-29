Σούνιο: Καλλιτέχνης έπεσε θύμα διάρρηξης - Έβλεπε την εισβολή live

Εντοπίστηκε μέσα σε τέσσερις ώρες ο διαρρήκτης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 22:23 Ηράκλειο Κρήτης: Μωρό 11 Μηνών Κατάπιε Ελατήριο
29.06.26 , 22:15 Cash or Trash: Μαρίνη, Στυλιανίδη, Μπέλε οιράστηκαν τις vintage βαλίτσες
29.06.26 , 22:14 Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία: Εννιαμελές Πολιτικό Συμβούλιο Όρισε Η Καρυστιανού
29.06.26 , 22:00 Cash or Trash: «Είναι η πρώτη φορά που ο πωλητής "κατάπιε" το αντικείμενο»
29.06.26 , 21:50 Έρευνα ΕΜΠ: Μειωμένη η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων
29.06.26 , 21:50 Θάνατος μικρού Άγγελου: «Λυπάται για τη μητέρα που είχε»
29.06.26 , 21:34 Σούνιο: Καλλιτέχνης έπεσε θύμα διάρρηξης - Έβλεπε την εισβολή live
29.06.26 , 20:56 Καλλιθέα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς
29.06.26 , 20:49 Τούνη: Η απάντηση σε follower που τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια»
29.06.26 , 20:48 Τουρκία: Βάφτισαν «τουρκικό» ποντιακό χορό για να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες
29.06.26 , 20:30 Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
29.06.26 , 20:17 Φαίη Σκορδά: Η ατάκα για τον γάμο της που άναψε φωτιές
29.06.26 , 19:48 Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
29.06.26 , 19:48 Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές
29.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Το beach look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Αν. Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός. Μου έφευγαν τούφες από τα μαλλιά»
Αθηνά Οικονομάκου: Αποκαλύφθηκε το νυφικό του γάμου στην Πλάκα
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Πανελλαδικές εξετάσεις: Μαθήτρια από τη Γλυφάδα αρίστευσε με 19.525 μόρια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/6/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Γκλιάτης έπεσε θύμα διάρρηξης στο Σούνιο ενώ παρακολουθούσε την εισβολή live μέσω κάμερας ασφαλείας.
  • Ο διαρρήκτης, οπλισμένος με λοστό και φορώντας φακό, μπήκε στον κήπο του σπιτιού του Γκλιάτη.
  • Ο Γκλιάτης ενεργοποίησε τα φώτα και φώναξε μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρέψει σε φυγή.
  • Ο διαρρήκτης πρόλαβε να σπάσει την πόρτα, αλλά δεν κατάφερε να κλέψει κάτι.
  • Η Αστυνομία εντόπισε τον ύποπτο, κάτοικο Βύρωνα, μέσα σε τέσσερις ώρες.

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Γκλιάτης στο Σούνιο. Ο δράστης, κρατώντας λοστό και φορώντας φακό στο κεφάλι, εισέβαλε στο σπίτι του θύματος όταν εκείνος έλειπε. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του.

Ο διαρρήκτης με γρήγορο βηματισμό μπήκε στον κήπο της κατοικίας του καλλιτέχνη. Στο κεφάλι έχει τοποθετήσει φακό. Είδε σκοτάδι και νόμιζε ότι είναι μόνος του. Δεν ήξερε, όμως, ότι το θύμα παρακολουθούσε κάθε κίνησή του σε ζωντανή μετάδοση.

Σούνιο: Καλλιτέχνης έπεσε θύμα διάρρηξης - Έβλεπε την εισβολή live

«Όπως είδατε, ήταν χαλαρός, με τον φακό στο κεφάλι. Λέει "μόνοι μας είμαστε, ερημιά, πάμε να κάνουμε ντου". Έχω βάλει προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Πριν ο άλλος προλάβει να προσεγγίσει το σπίτι μου, σε απόσταση 30 μέτρων, με ειδοποιεί εμένα και το κέντρο λήψης σημάτων αθόρυβα. Μπήκαμε κατά τις 5 το πρωί και βλέπαμε τις κινήσεις του», λέει στο Star ο κ. Γκλιάτης. 

Ο διαρρήκτης έβγαλε και δεύτερο φακό. Προσπάθησε να εντοπίσει την πόρτα που θα παραβίαζε, ώστε να προχωρήσει στην κλοπή. Στα χέρια του κρατούσε λοστό. Πριν μπει στο σπίτι, ο ιδιοκτήτης ανέλαβε δράση.

Το θύμα, από τη μεριά του, πρόσθεσε: «Μόλις είδαμε ότι βγάζει τους μοχλούς, ανάψαμε τα φώτα απομακρυσμένα και του φωνάξαμε από τη μεγαφωνική εγκατάσταση. Τράπηκε σε φυγή και μπήκε στο Ι.Χ. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να σπάσει την πόρτα».

Σούνιο: Καλλιτέχνης έπεσε θύμα διάρρηξης - Έβλεπε την εισβολή live

«Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε πέσει θύμα ληστείας πέντε φορές. Είχαν προλάβει και μου είχαν αποξηλώσει δύο μπαταρίες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Την προηγούμενη φορά μας είχαν πάρει ακόμα και το λάδι από κάτω από τα ντουλάπια».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και το όχημα του διαρρήκτη. Όλα τα στοιχεία δόθηκαν στην Αστυνομία και ο ύποπτος εντοπίστηκε μέσα σε τέσσερις ώρες. Πρόκειται για κάτοικο Βύρωνα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΥΝΙΟ
 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top