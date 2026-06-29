Θύμα διάρρηξης έπεσε ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Γκλιάτης στο Σούνιο. Ο δράστης, κρατώντας λοστό και φορώντας φακό στο κεφάλι, εισέβαλε στο σπίτι του θύματος όταν εκείνος έλειπε. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του.

Ο διαρρήκτης με γρήγορο βηματισμό μπήκε στον κήπο της κατοικίας του καλλιτέχνη. Στο κεφάλι έχει τοποθετήσει φακό. Είδε σκοτάδι και νόμιζε ότι είναι μόνος του. Δεν ήξερε, όμως, ότι το θύμα παρακολουθούσε κάθε κίνησή του σε ζωντανή μετάδοση.

«Όπως είδατε, ήταν χαλαρός, με τον φακό στο κεφάλι. Λέει "μόνοι μας είμαστε, ερημιά, πάμε να κάνουμε ντου". Έχω βάλει προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Πριν ο άλλος προλάβει να προσεγγίσει το σπίτι μου, σε απόσταση 30 μέτρων, με ειδοποιεί εμένα και το κέντρο λήψης σημάτων αθόρυβα. Μπήκαμε κατά τις 5 το πρωί και βλέπαμε τις κινήσεις του», λέει στο Star ο κ. Γκλιάτης.

Ο διαρρήκτης έβγαλε και δεύτερο φακό. Προσπάθησε να εντοπίσει την πόρτα που θα παραβίαζε, ώστε να προχωρήσει στην κλοπή. Στα χέρια του κρατούσε λοστό. Πριν μπει στο σπίτι, ο ιδιοκτήτης ανέλαβε δράση.

Το θύμα, από τη μεριά του, πρόσθεσε: «Μόλις είδαμε ότι βγάζει τους μοχλούς, ανάψαμε τα φώτα απομακρυσμένα και του φωνάξαμε από τη μεγαφωνική εγκατάσταση. Τράπηκε σε φυγή και μπήκε στο Ι.Χ. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να σπάσει την πόρτα».

«Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε πέσει θύμα ληστείας πέντε φορές. Είχαν προλάβει και μου είχαν αποξηλώσει δύο μπαταρίες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Την προηγούμενη φορά μας είχαν πάρει ακόμα και το λάδι από κάτω από τα ντουλάπια».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και το όχημα του διαρρήκτη. Όλα τα στοιχεία δόθηκαν στην Αστυνομία και ο ύποπτος εντοπίστηκε μέσα σε τέσσερις ώρες. Πρόκειται για κάτοικο Βύρωνα.