Geely Starray EM-i: Οι επιδόσεις στις δοκιμές ασφάλειας

Το Geely Starray EM-i απέσπασε την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων στις δύο πιο απαιτητικές δοκιμές ασφάλειας που υπάρχουν στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Το plug-in υβριδικό SUV της Geely σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στις δοκιμές του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού Euro-NCAP όσο και σε αυτές του ANCAP, του αντίστοιχου οργανισμού για την Ωκεανία. Η σημαντική επιτυχία του Starray EM-i ακολούθησε αυτήν του EX5, του αμιγώς ηλεκτρικού D-SUV της μάρκας που επίσης βαθμολογήθηκε με 5 αστέρια. Οι επιδόσεις των δύο μοντέλων υπογραμμίζουν τη σημασία που δίνει η εταιρεία στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια των αυτοκινήτων της.Βασισμένο στην πλατφόρμα GEA της Geely, το STARRAY EM-i επωφελείται από τρεις πολύ σημαντικές καινοτομίες ασφάλειας που έχει αναπτύξει η εταιρεία.



Πρώτον, οι πηγές τροφοδοσίας, δηλαδή το ρεζερβουάρ καυσίμου και η μπαταρία, είναι τελείως ανεξάρτητες και απομονωμένες. Μια βελτιστοποιημένη απόσταση ασφαλείας 140 mm αποτρέπει την παραμόρφωση της δεξαμενής καυσίμου σε εμπρόσθιες ή οπίσθιες συγκρούσεις, ξεπερνώντας σε απόδοση τις υβριδικές πλατφόρμες που έχουν προέλθει από εξέλιξη αντίστοιχων θερμικών.

Δεύτερον, η δεξαμενή καυσίμου και η μπαταρία προστατεύονται από ένα ολοκληρωμένο δομικό περίβλημα ασφάλειας, που αποτελείται από 6 οριζόντια και 4 κάθετα προστατευτικά πλαίσια και έξι δακτύλιους προστασίας 360° από σύγκρουση. Επιπρόσθετα, ειδική σχεδίαση ασφάλειας τύπου κλίμακας κάτω από το αμάξωμα, με δοκό υψηλής αντοχής τοποθετημένη 10 mm κάτω από την μπαταρία, ενισχύει περαιτέρω την παθητική ασφάλεια.



Τέλος, η πλατφόρμα GEA κληρονομεί το αποδεδειγμένο DNA ασφάλειας της Geely, που ενσωματώνει τα οκτώ δομικά συστήματα-υπογραφή της εταιρείας για πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη απορρόφηση και κατανομή ενέργειας σύγκρουσης σε όλο το όχημα.Σε επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, το Geely STARRAY EM-i επιδεικνύει επίσης εξαιρετική απόδοση. Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με 14 λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS) επιπέδου L2, ενσωματώνοντας Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Πορείας (ICC) και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD). Αυτά τα συστήματα συνεργάζονται για να ανιχνεύουν το περιβάλλον οδήγησης, να προβλέπουν πιθανούς κινδύνους και να παρέχουν πολυεπίπεδη ενεργητική προστασία για όλα τα πιθανά σενάρια.



Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές των Euro NCAP και ANCAP δεν αποτελούν έκπληξη. Η Geely συνεργάζεται με φημισμένα εργαστήρια ανά τον κόσμο, προκειμένου να υποβάλλει σε αυστηρές δοκιμές τα οχήματά της από ανεξάρτητους φορείς. Ένα τέτοιο εργαστήριο είναι το TECCON στην Αυστρία — πιστοποιημένο κέντρο παθητικής ασφάλειας από τον Euro NCAP. Στο TECCON, η Geely ανέβασε τον πήχη δοκιμάζοντας το EX5 στα 50 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το βιομηχανικό πρότυπο των 35 χλμ./ώρα - μια αύξηση 104% όσον αφορά στην ενέργεια σύγκρουσης.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: το όχημα ξεπέρασε τις απαιτήσεις των δοκιμών, με τα αλάρμ, τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και το ξεκλείδωμα των θυρών να λειτουργούν άψογα για γρήγορες διασώσεις. Η μπαταρία παρέμεινε ασφαλής χωρίς διαρροές, καπνό ή φωτιά, και ο χώρος των επιβατών παρέμεινε άθικτος. Οι αερόσακοι και οι ζώνες ασφαλείας λειτούργησαν άψογα, διατηρώντας τους επιβάτες ασφαλείς.



