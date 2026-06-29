Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μ. Ξενογιαννακοπούλου

«Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις»

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Αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας καθαρές λύσεις.
  • Τόνισε την ανάγκη για προοδευτική διακυβέρνηση και ενότητα στον αριστερό χώρο.
  • Αναφέρθηκε στην αποτυχία σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων και στην ανάγκη για γενναίες υπερβάσεις.
  • Η δήλωση αποχώρησης περιλαμβάνει κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και την κοινωνική κατάσταση.
  • Δηλώνει την ανάγκη για ισχυρό προοδευτικό πόλο που θα εκφράσει πλειοψηφικό ρεύμα αλλαγής.

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, επισημαίνοντας ότι «τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις».

Στη δήλωση  αποχώρησής της υπενθυμίζει μάλιστα ότι στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσε ότι «η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ».    

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Η δήλωση αποχώρησης της Μ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ολόκληρη η δήλωση αποχώρησης της Μ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ως εξής: 

«Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό. Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.

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Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά. 

Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις. 

Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. 

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!». 
 

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