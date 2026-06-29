Καλλιθέα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Σε σπίτι συγγενών φιλοξενείται το ζευγάρι

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/6/2026) - Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε εξέλιξη οι έρευνες της Πυροσβεστικής για τα αίτια φωτιάς σε μονοκατοικία στην Καλλιθέα.
  • Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού.
  • Εξετάζεται η ηλεκτρολογική βλάβη ως πιθανή αιτία, με επίκεντρο τον ηλεκτρικό πίνακα.
  • Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το σπίτι και το γκαράζ, αφήνοντας μόνο αποκαΐδια.
  • Τα ακριβή αίτια αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Καλλιθέα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού.

Από τις πρώτες ώρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, προκειμένου να εντοπίσουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στα αίτια της φωτιάς. Αρχικά έλαβαν καταθέσεις από το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι, με στόχο να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς.

 

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ένοικοι υπέδειξαν στους ερευνητές τον ηλεκτρικό πίνακα που βρίσκεται δίπλα στην κεντρική είσοδο της κατοικίας. Το συγκεκριμένο σημείο βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι πυροσβέστες φωτογράφισαν τόσο τον πίνακα όσο και τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονταν γύρω του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στον πρώτο όροφο της μονοκατοικίας, όπου καταγράφηκαν επίσης οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι καλωδιώσεις. Παράλληλα, το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία και στο γκαράζ που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι. Εκεί, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ζήτησαν από τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή, να περιγράψει τι αντικείμενα και υλικά φυλάσσονταν στον χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιο από αυτά θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωση ή την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

 

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Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το σπίτι και το γκαράζ, αφήνοντας πίσω μόνο αποκαΐδια.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι ερευνητές ήταν αποκαρδιωτική. Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το σπίτι και το γκαράζ, αφήνοντας πίσω μόνο αποκαΐδια. Συγγενείς της οικογένειας που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής, τονίζοντας ότι δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από την περιουσία τους.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία στην προσπάθειά της να σωθεί είχε πέσει από το μπαλκόνι, ξέσπασε σε δάκρυα βλέποντας το κατεστραμμένο σπίτι της. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής.

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