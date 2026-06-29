Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές

Εκτοξεύονται Πολυτεχνικές με πάνω από 1.000 μόρια

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Τι δείχνουν οι βαθμολογίες για τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοινώθηκαν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 μετά τα αποτελέσματα των Πανελληνίων.
  • Οι βάσεις θα διαμορφωθούν μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
  • Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο παρατηρείται θεαματική άνοδος λόγω καλών επιδόσεων στη Φυσική και Μαθηματικά.
  • Οι Πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να έχουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις βάσεων της τελευταίας πενταετίας, με άνοδο άνω των 1.000 μορίων σε ορισμένα τμήματα.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων έχει δώσει μια σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι Βάσεις 2026. Αν και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τέσσερις επιστημονικοί τομείς θα κινηθούν με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι εξαιρετικές επιδόσεις στη Φυσική και η σημαντική βελτίωση στα Μαθηματικά δημιουργούν συνθήκες θεαματικής ανόδου των βάσεων. Οι υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας πενταετίας, με αρκετά τμήματα να εμφανίζουν άνοδο που προσεγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά τα 1.000 μόρια.

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