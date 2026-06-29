Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων έχει δώσει μια σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι Βάσεις 2026. Αν και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τέσσερις επιστημονικοί τομείς θα κινηθούν με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι εξαιρετικές επιδόσεις στη Φυσική και η σημαντική βελτίωση στα Μαθηματικά δημιουργούν συνθήκες θεαματικής ανόδου των βάσεων. Οι υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας πενταετίας, με αρκετά τμήματα να εμφανίζουν άνοδο που προσεγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά τα 1.000 μόρια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr