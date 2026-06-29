Kosmocar: Το μεγάλο νέο με την αγγύηση

Η 10ετής εγγύηση επεκτείνεται στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίηνητα

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Kosmocar: Το μεγάλο νέο με την αγγύηση
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Τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σιγουριά των πελατών, προσφέροντας κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. όχι μόνο σε νέα οχήματα, αλλά και σε ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα που πληρούν τους όρους του προγράμματος 

• Κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. για Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda 
• Επέκταση και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει το όριο των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. 
• Ενεργοποίηση μέσω service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της μάρκας 
• Ανανέωση κάλυψης με κάθε προβλεπόμενη συντήρηση, σύμφωνα με τους όρους κάθε προγράμματος 
• Ενίσχυση της αξίας του οχήματος, χάρη στη μακροχρόνια κάλυψη και την τεκμηριωμένη φροντίδα 

Kosmocar: Το μεγάλο νέο με την αγγύηση

Η Kosmocar κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τα αυτοκίνητα των μαρκών που εκπροσωπεί, επεκτείνοντας τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. Μετά την αρχική διάθεση των προγραμμάτων για νέα οχήματα, η κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. γίνεται πλέον διαθέσιμη και για υφιστάμενους ιδιοκτήτες Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, Audi και Skoda, εφόσον τα οχήματά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος. 

Kosmocar: Το μεγάλο νέο με την αγγύηση

Η επέκταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου, αλλά και την καθημερινή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει μία από τις μάρκες της Kosmocar. Με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, το όχημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα εγγύησης της μάρκας, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του ένα νέο επίπεδο σιγουριάς, προστασίας και ξεγνοιασιάς. 

Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με εγκεκριμένες διαδικασίες, διαρκή εκπαίδευση, σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Με αυτόν τον τρόπο, η μακροχρόνια κάλυψη δεν λειτουργεί αποκομμένα από τη φροντίδα του αυτοκινήτου, αλλά συνδέεται άμεσα με τη σωστή τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια χρήσης του. 

 

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