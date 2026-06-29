Πανελλαδικές εξετάσεις: Μαθήτρια από τη Γλυφάδα αρίστευσε με 19.525 μόρια

Η Ιωάννα-Μαρία Δαββέτα μιλά στο star.gr για την επιτυχία της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα-Μαρία Δαββέτα από τη Γλυφάδα αρίστευσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με 19.525 μόρια.
  • Πιστεύει ότι η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση είναι κλειδιά για την επιτυχία.
  • Μελετούσε καθημερινά 4-5 ώρες και παρακολουθούσε φροντιστήριο από τη Β' Λυκείου.
  • Η οικογένεια και οι καθηγητές της ήταν σημαντική στήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
  • Η αγάπη της για την ιατρική την ενθάρρυνε να παραμείνει συγκεντρωμένη στους στόχους της.

Ακόμη μία μαθήτρια αρίστευσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καταφέρνοντας να υλοποιήσει το στόχο της, αφού συγκέντρωσε 19.525 μόρια.

Η Ιωάννα-Μαρία Δαββέτα, κάτοικος Γλυφάδας, μιλά στο star.gr, αποκαλύπτοντας τα «μυστικά» της επιτυχίας της. 

Πανελλήνιες 2026: Η Λαρισαία μαθήτρια που αρίστευσε με 19.780 μόρια

Πανελλαδικές εξετάσεις: Μαθήτρια από τη Γλυφάδα αρίστευσε με 19.525 μόρια

Η μαθήτρια Ιωάννα-Μαρία Δαββέτα αρίστευσε στις Πανελλήνιες 2026, συγκεντρώνοντας 19.525 μόρια

Ποιο είναι το «μυστικό» της επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πέρα από το διάβασμα;

«Πιστεύω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Οι Πανελλήνιες, εν τέλει, δεν είναι παρά ένα ακόμη διαγώνισμα, όπως αυτά που γράφουμε μέσα στη χρονιά. Πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου και να μην τις αντιμετωπίζεις ως αγγαρεία, αλλά ως ένα μέσο για να επιτύχεις τον στόχο σου».

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Πόσες ώρες μελετούσες καθημερινά; Έκανες μαθήματα σε φροντιστήριο;

«Από μόνη μου καθημερινά μελετούσα 4-5 ώρες, στις οποίες έλυνα ασκήσεις για εξάσκηση ή έκανα επανάληψη τη θεωρία. Ναι, έκανα σχεδόν καθημερινά μαθήματα σε φροντιστήριο από τη Β' Λυκείου».

Πώς ένιωσες όταν είδες τα αποτελέσματα;

«Σίγουρα σοκαρίστηκα. Αν και είχα αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη σε αυτά που είχα γράψει, το να βλέπεις μπροστά σου τόσο καλούς βαθμούς φαίνεται σαν ψέμα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν επιτέλους το συνειδητοποίησα και χάρηκα που οι κόποι μου ανταμείφθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και τώρα, οριακά το πιστεύω πως δε ζω σε όνειρο».

Πανελλαδικές εξετάσεις: Μαθήτρια από τη Γλυφάδα αρίστευσε με 19.525 μόρια

«Πιστεύω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Οι Πανελλήνιες, εν τέλει, δεν είναι παρά ένα ακόμη διαγώνισμα» / Φωτογραφία: Eurokinissi.com

Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκες τη χαρά σου;

«Η οικογένειά μου ήταν δίπλα μου όταν έλαβα το μήνυμα και είδα τα αποτελέσματα. Περιμέναμε όλοι μαζί με αγωνία και ήταν οι πρώτοι που συμμερίστηκαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό μου».

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Τι σε βοήθησε περισσότερο να παραμείνεις συγκεντρωμένη στο στόχο σου;

«Ως κίνητρο, λειτούργησε η αγάπη μου για αυτή την επιστήμη και η επιθυμία να συμμετέχω στο λειτούργημα της ιατρικής. Δεν μπορούσα να με φανταστώ να κάνω κάποιο άλλο επάγγελμα και αυτό με ενθάρρυνε σημαντικά».


Τι ρόλο έπαιξαν η οικογένεια και οι καθηγητές σου στην προσπάθειά σου;

«Η οικογένειά μου και οι καθηγητές ήταν τα στηρίγματά μου όλη αυτή την περίοδο. Ειδικά η μαμά μου, με την οποία διάβασα μαζί της και βιολογία για τις Πανελλήνιες, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έμπνευσή μου και με στήριξε πολύ, αφού ανέχτηκε όλα τα νεύρα, το άγχος και καθησύχασε τις ανασφάλειές μου. Ταυτόχρονα, οι καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου μου ήταν πάντοτε εκεί για μένα να μου παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και να με κατευθύνουν για τη μακρά αυτή περίοδο».

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