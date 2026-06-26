Όσα είπε η αριστούχος μαθήτρια για την επιτυχία της στις Πανελλήνιες / Βίντεο: ΑΝΤ1

Η μαθήτρια από τη Λάρισα, Ιωάννα Παπακώστα κατάφερε να αριστεύσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026, συγκεντρώνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα μας, περνώντας στην Ιατρική με 19.780 μόρια.

Η νεαρή αριστούχα, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με παρουσιαστή το Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε στην επιτυχία της, καθώς και στους ανθρώπους που τη στήριξαν (καθηγητές και οικογενειακό περιβάλλον) και συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Όπως σχολίασε: «Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Συγκέντρωσα 19.780 μόρια.Το σχολείο μάς προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Όπως αποκάλυψε, στα μαθήματα έγραψε 100 στη Βιολογία, τη Φυσική και τη Χημεία, ενώ στη Γλώσσα ο μέσος όρος της ήταν στα 18,9.

Η νεαρή μαθήτρια φοίτησε σε ιδιωτικό σχολέιο, ενώ όπως είπε δε χρειάστηκε να κάνει καθόλου φροντιστήριο, καθώς οι καθηγητές της, τη βοήθησαν με την κατάλληλη προετοιμασία να πετύχει το στόχο της, ο οποίος ήταν να περάσει στην Ιατρική.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Παπακώστα, από πολύ μικρή είχε υψηλούς στόχους, κάτι που τη βοήθησε να παραμένει προσηλωμένη, ενώ όπως αποκάλυψε στη Γ' Λυκείου αφιέρωνε περίπου 6 ώρες την ημέρα στη μελέτη της.

Η νεαρή μαθήτρια πρόσθεσε ότι δεν έκανε υπερβολή στο διάβασμα και φρόντιζε να ξεκουράζεται και να συναναστρέφεται με τους φίλους της: «Χρειάζεται οπωσδήποτε και μία αποσυμφώρηση από το διάβασμα», δήλωσε η αριστούχος μαθήτρια.

Οι γονείς της έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία της νεαρής μαθήτριας, καθώς, όπως είπε: «Οι γονείς μου είναι πολύ περήφανοι, πίστευαν σε εμένα, η στήριξή τους και η ψυχραιμία τους ήταν πολύ σημαντική, η καθοδήγησή τους, είμαι πολύ ευγνώμων γι'αυτό».

Τέλος, όσον αφορά στην ειδικότητα που θέλει να ακολουθήσει, η Ιωάννα Παπακώστα είπε ότι: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θα ήθελα να σκεφτώ την ειδικότητα που θα ακολουθήσω στην ιατρική, ίσως δοκιμάσω τη χειρουργική».