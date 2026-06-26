Πανελλήνιες 2026: Η Λαρισαία μαθήτρια που αρίστευσε με 19.780 μόρια

Περνά στην Ιατρική -Συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Όσα είπε η αριστούχος μαθήτρια για την επιτυχία της στις Πανελλήνιες / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα αρίστευσε στις Πανελλήνιες 2026 με 19.780 μόρια, περνώντας στην Ιατρική.
  • Συγκέντρωσε 100 στη Βιολογία, Φυσική και Χημεία, ενώ ο μέσος όρος στη Γλώσσα ήταν 18,9.
  • Φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο και δεν χρειάστηκε φροντιστήριο, χάρη στην υποστήριξη των καθηγητών της.
  • Αφιέρωνε περίπου 6 ώρες καθημερινά στη μελέτη, αλλά φρόντιζε και για την προσωπική της ζωή.
  • Οι γονείς της διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της, προσφέροντας στήριξη και καθοδήγηση.

Η μαθήτρια από τη Λάρισα, Ιωάννα Παπακώστα κατάφερε να αριστεύσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026, συγκεντρώνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα μας, περνώντας στην Ιατρική με 19.780 μόρια.

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Η νεαρή αριστούχα, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με παρουσιαστή το Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε στην επιτυχία της, καθώς και στους ανθρώπους που τη στήριξαν (καθηγητές και οικογενειακό περιβάλλον) και συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Πανελλήνιες 2026: Η Λαρισαία μαθήτρια που αρίστευσε με 19.780 μόρια

Όπως σχολίασε: «Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Συγκέντρωσα 19.780 μόρια.Το σχολείο μάς προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Όπως αποκάλυψε, στα μαθήματα έγραψε 100 στη Βιολογία, τη Φυσική και τη Χημεία, ενώ στη Γλώσσα ο μέσος όρος της ήταν στα 18,9.

Πανελλήνιες 2026: Η Λαρισαία μαθήτρια που αρίστευσε με 19.780 μόρια

Η νεαρή μαθήτρια φοίτησε σε ιδιωτικό σχολέιο, ενώ όπως είπε δε χρειάστηκε να κάνει καθόλου φροντιστήριο, καθώς οι καθηγητές της, τη βοήθησαν με την κατάλληλη προετοιμασία να πετύχει το στόχο της, ο οποίος ήταν να περάσει στην Ιατρική.

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Όπως ανέφερε η Ιωάννα Παπακώστα, από πολύ μικρή είχε υψηλούς στόχους, κάτι που τη βοήθησε να παραμένει προσηλωμένη, ενώ όπως αποκάλυψε στη Γ' Λυκείου αφιέρωνε περίπου 6 ώρες την ημέρα στη μελέτη της.

Η νεαρή μαθήτρια πρόσθεσε ότι δεν έκανε υπερβολή στο διάβασμα και φρόντιζε να ξεκουράζεται και να συναναστρέφεται με τους φίλους της: «Χρειάζεται οπωσδήποτε και μία αποσυμφώρηση από το διάβασμα», δήλωσε η αριστούχος μαθήτρια.

Πανελλήνιες 2026: Η Λαρισαία μαθήτρια που αρίστευσε με 19.780 μόρια

Οι γονείς της έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία της νεαρής μαθήτριας, καθώς, όπως είπε: «Οι γονείς μου είναι πολύ περήφανοι, πίστευαν σε εμένα, η στήριξή τους και η ψυχραιμία τους ήταν πολύ σημαντική, η καθοδήγησή τους, είμαι πολύ ευγνώμων γι'αυτό».

Τέλος, όσον αφορά στην ειδικότητα που θέλει να ακολουθήσει, η Ιωάννα Παπακώστα είπε ότι: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θα ήθελα να σκεφτώ την ειδικότητα που θα ακολουθήσω στην ιατρική, ίσως δοκιμάσω τη χειρουργική».

 

 

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