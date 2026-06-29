Υποχρεωτικός έλεγχος για όλα τα ακίνητα με το Μητρώο ΜΙΔΑΣ

Τι θα πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες - Ποια στοιχεία θα ελεγχθούν

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Τι φέρνει ο ΜΙΔΑΣ: Το νέο μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ) από το υπουργείο Οικονομικών.
  • Σύνδεση στοιχείων ΑΑΔΕ με το Εθνικό Κτηματολόγιο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
  • Υποχρεωτικός έλεγχος για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
  • Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων τους.
  • Σκοπός είναι η πλήρης εικόνα της ακίνητης περιουσίας της χώρας.

Σε νέα εποχή περνά η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ), μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέσει για πρώτη φορά τα στοιχεία της ΑΑΔΕ με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με το νέο σύστημα, εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την πραγματική χρήση τους, ώστε το Δημόσιο να αποκτήσει πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο της χώρας.

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