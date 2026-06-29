Σε νέα εποχή περνά η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ), μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέσει για πρώτη φορά τα στοιχεία της ΑΑΔΕ με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με το νέο σύστημα, εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την πραγματική χρήση τους, ώστε το Δημόσιο να αποκτήσει πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο της χώρας.

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