Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Οι fake συμπεριφορές σίγουρα με έχουν στενοχωρήσει»

«Ο Γιάννης είναι η οικογένειά μου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 20:17 Φαίη Σκορδά: Η ατάκα για τον γάμο της που άναψε φωτιές
29.06.26 , 19:48 Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
29.06.26 , 19:48 Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές
29.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα
29.06.26 , 19:31 Υποχρεωτικός έλεγχος για όλα τα ακίνητα με το Μητρώο ΜΙΔΑΣ
29.06.26 , 19:07 Γερμανία: Έξι νεκροί από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε
29.06.26 , 19:03 Geely Starray EM-i: Οι επιδόσεις στις δοκιμές ασφάλειας
29.06.26 , 19:01 Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μ. Ξενογιαννακοπούλου
29.06.26 , 18:48 Ιουλία Καλλιμάνη: Ξεσηκώνει με το νέο της μουσικό σύνθημα!
29.06.26 , 18:42 Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου
29.06.26 , 18:33 Kosmocar: Το μεγάλο νέο με την αγγύηση
29.06.26 , 18:22 Ισραήλ: Ιστορική απόφαση αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
29.06.26 , 18:03 Αθηνά Οικονομάκου: Αποκαλύφθηκε το νυφικό του γάμου στην Πλάκα
29.06.26 , 17:50 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Οι fake συμπεριφορές σίγουρα με έχουν στενοχωρήσει»
29.06.26 , 17:34 Συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για «παγωμένες» τιμές το καλοκαίρι
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Καιρός: Πλησιάζει ο καύσωνας – Πότε αρχίζει η έντονη ζέστη
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Λιβαδειά: «Ρωτούσα πού είναι η γυναίκα μου. Θα το φτάσω μέχρι τέλους»
Αν. Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός. Μου έφευγαν τούφες από τα μαλλιά»
Πανελλαδικές εξετάσεις: Μαθήτρια από τη Γλυφάδα αρίστευσε με 19.525 μόρια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το trailer για το GNTM

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηλιάνα Παπαγεωργίου δηλώνει ότι ο Γιάννης Καραβασάνης είναι η οικογένειά της και την προσγειώνει.
  • Αναφέρει ότι ο γάμος δεν είναι απαραίτητος για να νιώσει οικογένεια, καθώς η καθημερινότητά τους είναι απλή και φυσική.
  • Εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά, αλλά και τους φόβους της για την ανατροφή τους.
  • Προβληματίζεται από τις fake συμπεριφορές, τις οποίες έχει αποδεχτεί, αν και τις βρίσκει στενάχωρες.
  • Αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες στη ζωή μας δυναμώνουν, ενώ ανησυχεί για την υγεία των δικών της.

Πώς ο Γιάννης Καραβασάνης είναι η οικογένειά της και ο άνθρωπος που την προσγειώνει, παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Hλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασίες για το GNTM»

Το GNTM επιστρέφει στο πρόγραμμα του Star με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Το GNTM επιστρέφει στο πρόγραμμα του Star με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Ο γάμος μου θα γίνει κάποια στιγμή. Ως μυστήριο και ως συνθήκη δεν είναι κάτι που χρειάζομαι για να απογειωθώ ή να νιώσω ότι αποκτώ οικογένεια. Ο Γιάννης είναι η οικογένειά μου. Αισθάνομαι ότι είναι ο άνθρωπος που με προσγειώνει, δεν με απογειώνει. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι μας είναι σαν να μην κάνω αυτή τη δουλειά, σαν να μη με κουτσομπολεύει κάποιος. Είναι ένα απλό, καθημερινό σπίτι, το καταφύγιό μας. Ο Γιάννης είναι αρχιτέκτονας, συμφωνούμε απόλυτα στην αισθητική, ωστόσο οι δουλειές μας δεν έχουν τίποτε το κοινό. Δεν τον ενδιαφέρει να αποκτήσει κάποια σχέση με τον χώρο μου και ούτε στα γυρίσματα έρχεται. Κάποια φορά τον ρώτησα αν θέλει να έρθει να με παρακολουθήσει και μου είπε «τι θα κάνουμε, θα έρχομαι εγώ στα γυρίσματα και εσύ στην οικοδομή;» ανέφερε η  παρουσιάστρια που επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής.

 

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης σε πρόσφατη απογευματινή τους βόλτα/ / φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY 

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης σε πρόσφατη απογευματινή τους βόλτα/ / φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY 

Στην ίδια συνέντευξη στο Beaute Magazine και τη Χριστιάνα Σταματέλου παραδέχτηκε πως ο Γιάννης έχει χιούμορ και αυτό την έχει βοηθήσει και στη δική της ζωή.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

«Ναι και το εκτιμώ, το έχω ανάγκη. Το χιούμορ το χρησιμοποιώ ως άμυνα, είναι έμφυτο, το έχουν οι παρέες μου και γενικά το χρησιμοποιώ πολύ, με βοηθάει στη ζωή μου»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY
 

Η παρουσιάστρια του Star αναφέρθηκε και στη μητρότητα αναφέροντας πως θέλει να κάνει δικά της παιδιά αλλά ταυτόχρονο φοβάται κιόλας επειδή είναι μεγάλη ευθύνη.

«Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου. Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες; Έχουν αλλάξει τα πράγματα και με ανησυχεί αυτό που βλέπω. Ανησυχώ για την ανιψιά μου, ήδη τρέμω» δήλωσε.

 

 

Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως έχει περάσει στη ζωή της και δύσκολες στιγμές, όμως οι δυσκολίες εντέλει είναι αυτές που μας δυναμώνουν.

«Εφόσον δεν αντιμετωπίζουμε θέματα υγείας, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Επηρεάζομαι από αυτά που ακούω από τον περίγυρό μου, οπότε χωρίς να έχει συμβεί κάτι, έχω έναν φόβο για την υγεία των δικών μου. Ίσως να έχω κάποια παιδική φοβία που να με έχει σημαδέψει, γιατί το θέμα της υγείας με ανησυχεί πάρα πολύ» εξομολογήθηκε.

 

Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στις fake συμπεριφορές που μπορεί να την πλήγωσαν όμως τις έχει αποδεχτεί.

«Τις έχω αποδεχτεί. Δεν έχω καταλήξει αν με έχουν πληγώσει, σίγουρα όμως με έχουν στεναχωρήσει. Τα πρώτα χρόνια με προβλημάτιζαν πολύ, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, που δεν μπορούσα να αποδεχτώ. Σήμερα γνωρίζω ότι συμβαίνουν σε όλα τα επαγγέλματα και καταλήγω στο ότι δεν με αφορούν» ανέφερε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top