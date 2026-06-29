Πώς ο Γιάννης Καραβασάνης είναι η οικογένειά της και ο άνθρωπος που την προσγειώνει, παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το GNTM επιστρέφει στο πρόγραμμα του Star με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Ο γάμος μου θα γίνει κάποια στιγμή. Ως μυστήριο και ως συνθήκη δεν είναι κάτι που χρειάζομαι για να απογειωθώ ή να νιώσω ότι αποκτώ οικογένεια. Ο Γιάννης είναι η οικογένειά μου. Αισθάνομαι ότι είναι ο άνθρωπος που με προσγειώνει, δεν με απογειώνει. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι μας είναι σαν να μην κάνω αυτή τη δουλειά, σαν να μη με κουτσομπολεύει κάποιος. Είναι ένα απλό, καθημερινό σπίτι, το καταφύγιό μας. Ο Γιάννης είναι αρχιτέκτονας, συμφωνούμε απόλυτα στην αισθητική, ωστόσο οι δουλειές μας δεν έχουν τίποτε το κοινό. Δεν τον ενδιαφέρει να αποκτήσει κάποια σχέση με τον χώρο μου και ούτε στα γυρίσματα έρχεται. Κάποια φορά τον ρώτησα αν θέλει να έρθει να με παρακολουθήσει και μου είπε «τι θα κάνουμε, θα έρχομαι εγώ στα γυρίσματα και εσύ στην οικοδομή;» ανέφερε η παρουσιάστρια που επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης σε πρόσφατη απογευματινή τους βόλτα/ / φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Στην ίδια συνέντευξη στο Beaute Magazine και τη Χριστιάνα Σταματέλου παραδέχτηκε πως ο Γιάννης έχει χιούμορ και αυτό την έχει βοηθήσει και στη δική της ζωή.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

«Ναι και το εκτιμώ, το έχω ανάγκη. Το χιούμορ το χρησιμοποιώ ως άμυνα, είναι έμφυτο, το έχουν οι παρέες μου και γενικά το χρησιμοποιώ πολύ, με βοηθάει στη ζωή μου»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY



Η παρουσιάστρια του Star αναφέρθηκε και στη μητρότητα αναφέροντας πως θέλει να κάνει δικά της παιδιά αλλά ταυτόχρονο φοβάται κιόλας επειδή είναι μεγάλη ευθύνη.

«Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου. Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες; Έχουν αλλάξει τα πράγματα και με ανησυχεί αυτό που βλέπω. Ανησυχώ για την ανιψιά μου, ήδη τρέμω» δήλωσε.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως έχει περάσει στη ζωή της και δύσκολες στιγμές, όμως οι δυσκολίες εντέλει είναι αυτές που μας δυναμώνουν.

«Εφόσον δεν αντιμετωπίζουμε θέματα υγείας, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Επηρεάζομαι από αυτά που ακούω από τον περίγυρό μου, οπότε χωρίς να έχει συμβεί κάτι, έχω έναν φόβο για την υγεία των δικών μου. Ίσως να έχω κάποια παιδική φοβία που να με έχει σημαδέψει, γιατί το θέμα της υγείας με ανησυχεί πάρα πολύ» εξομολογήθηκε.

Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στις fake συμπεριφορές που μπορεί να την πλήγωσαν όμως τις έχει αποδεχτεί.

«Τις έχω αποδεχτεί. Δεν έχω καταλήξει αν με έχουν πληγώσει, σίγουρα όμως με έχουν στεναχωρήσει. Τα πρώτα χρόνια με προβλημάτιζαν πολύ, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, που δεν μπορούσα να αποδεχτώ. Σήμερα γνωρίζω ότι συμβαίνουν σε όλα τα επαγγέλματα και καταλήγω στο ότι δεν με αφορούν» ανέφερε.