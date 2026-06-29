Στην εκπομπή Happy Day βρέθηκε καλεσμένη η Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ένα ολέθριο περιστατικό που αναστάτωσε τη ζωή της ίδιας και του συζύγου της, Χάρη Βαρθακούρη.

Η παρουσιάστρια μίλησε για την πυρκαγιά που κατέκαψε πριν από μερικά χρόνια το σπίτι τους, περιγράφοντας τις δυσκολίες που πέρασαν μέχρι να ορθοποδήσουν.

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η φωτιά στο σπίτι τους και οι δυσκολίες μέχρι να ανακάμψουν

Η Αντελίνα Βαρθακούρη αποκάλυψε αρχικά στη Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ήτανε ένα από τα πολλά άσχημα περιστατικά που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλο βέβαια κόσμο έτυχε, δυστυχώς, λόγω των πυρκαγιών. Σε μας δεν έτυχε για αυτό το λόγο. Ήταν ένα βραχυκύκλωμα».

Η Αντελίνα Βαρθακούρη με τον Χάρη Βαρθακούρη / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Και συνέχισε: «Βιώσαμε και εμείς το τι είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, ουσιαστικά, βαριά δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας, ένα από αυτά που σου είπα πριν. Εγώ με θυμάμαι να πρέπει να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δύο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουνε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια».

Έπειτα προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για το πώς την επηρέασε προσωπικά αυτή η δοκιμασία:

«Όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο, κλεινόμουν μες στο μπάνιο και έτσι έκλαιγα, είχα μία απελπισία μέσα μου και θυμάμαι ότι τότε έκανα, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες. Και είχα διαβάσει κάπου ότι όταν είναι ψυχολογικό αυτό, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το προσπερνάς, να μην σηκώνεσαι κάθε μέρα να λες, ας πούμε, «πω πω, πόσα μαλλιά έχασα».

Και όλοκλήρωσε λέγοντας: «Οπότε κάπως προσπαθούσα να φέρω μία ίαση και ένα φως στην ψυχή μου και να δω το φωτεινό κομμάτι και την ελπίδα, που βέβαια δεν είναι εύκολο, Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πουν «τώρα τα αλλάζουμε όλα». Δεν ήταν εύκολο, δηλαδή εμείς έπρεπε να ξεκινήσουμε κυριολεκτικά από το μείον».