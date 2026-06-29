Ώρες αγωνίας διαδραματίστηκαν στην παραλία Πλατύ της Λήμνου χθες το απόγευμα, όταν ένας 5χρονος παρασύρθηκε στα βαθιά με το φουσκωτό του στρώμα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Χρειάστηκε η επέμβαση του Λιμενικού, για να τον περισυλλέξει. Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή της Μύρινας ενημερώθηκε ότι ένας ανήλικος σε θαλάσσιο φουσκωτό στρώμα, παρασυρόταν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως, δυτικά της Λήμνου. Αμέσως, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για την περιοχή απέπλευσαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, τρία ερασιτεχνικά σκάφη, ενώ ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού αναχώρησε για έρευνα από τη στεριά.

Θαλάσσιο φουσκωτό στρώμα στη θάλασσα με κυματισμό/ φωτογραφία - προϊόν ΤΝ

Ο ανήλικος ηλικίας 5 ετών περισυλλέχθηκε από ναυαγοσωστική λέμβο, αποβιβάστηκε στη στεριά και είναι καλά στην υγεία του.

Οι γονείς του, ηλικίας 37 ετών, ρουμανικής καταγωγής, συνελήφθησαν από το Λιμεναρχείο Μύρινας, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.