Η Cyclon, μέλος του ομίλου Motor Oil, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή αγορά με ιστορία άνω των 50 ετών, ενώνει δυνάμεις με την Ιαπωνική, μια εταιρεία με παρουσία 53 ετών στην ελληνική αγορά του Automotive Aftermarket και μέλος του διεθνούς δικτύου εταιρειών Aftermarket του TEMOT International Group.

Με μια συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα, οι δύο εταιρείες δημιουργούν μια ισχυρή εμπορική πλατφόρμα που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε προηγμένα λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, η συνεργασία αυτή έρχεται να δώσει στους επαγγελματίες του κλάδου ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, τα λιπαντικά Cyclon είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης 28 σημείων της Ιαπωνική, εξασφαλίζοντας άμεση κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο της χώρας.

Παράλληλα, η στρατηγική ενίσχυση του δικτύου φέρνει πιο κοντά την τεχνολογία αιχμής στον επαγγελματία, ενδυναμώνοντας την καθημερινή λειτουργία των συνεργείων και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τη νέα συνεργασία, ο κ. Παναγιώτης Δημητριάδης, Γενικός Διευθυντής της LPC, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία. Είναι μια στρατηγική κίνηση που δημιουργεί νέα δεδομένα για το Automotive Aftermarket. Συνδυάζουμε την τεχνολογία και την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon με τη δύναμη και την αξιοπιστία του δικτύου της Ιαπωνική, με στόχο να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν τη διαφορά για τον επαγγελματία».

Από την πλευρά της Ιαπωνική, ο κ. Νίκος Μαγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Cyclon, ενισχύει ακόμα περισσότερο την προσφορά μας προς τους επαγγελματίες του κλάδου. Προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, από μια αξιόπιστη και καταξιωμένη ελληνική εταιρεία λιπαντικών. Μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο των 28 σημείων εξυπηρέτησής μας, διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργείο και επαγγελματίας μηχανικός θα έχει άμεση πρόσβαση στα λιπαντικά Cyclon, με την ίδια συνέπεια και ποιότητα εξυπηρέτησης που μας διακρίνει για περισσότερα από 50 χρόνια».

Η συνεργασία Cyclon και Ιαπωνική έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση των δύο εταιρειών για συνεχή εξέλιξη, επένδυση στην καινοτομία και ουσιαστική υποστήριξη του επαγγελματία.

Με κοινό όραμα και ισχυρά θεμέλια, δημιουργούν μαζί ένα νέο σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά.

Σχετικά με τη Cyclon

Η LPC είναι μέλος του Ομίλου Motor Oil Hellas, ενός από τους πιο δυναμικούς Ομίλους στον τομέα της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από το 1981, η εταιρεία έχει επενδύσει στην τεχνολογική καινοτομία και έρευνα, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ναυαρχίδα της LPC όσον αφορά τα brands λιπαντικών είναι η Cyclon.

Τα λιπαντικά Cyclon είναι συνώνυμα με την υψηλή ποιότητα και την τεχνολογία αιχμής, ένα χαρακτηριστικό το οποίο ενισχύεται διαρκώς από το 1987, το έτος που λανσαρίστηκε το brand στην Ελληνική Αγορά.

Πάνω από 250 διαφορετικοί τύποι λιπαντικών Cyclon για εφαρμογές αυτοκινήτων, βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορήσει στην αγορά σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, εξυπηρετώντας διαφορετικά Industry segments όπως τα Automotive, Industrial, Marine Business segments.

Η Cyclon αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο προϊόν με Παραγωγική και Εμπορική βάση την Ελλάδα, το οποίο ανταγωνίζεται ευθέως τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες των πετρελαιοειδών προϊόντων με πωλήσεις από την Χιλή έως την Κίνα. Παράλληλα χτίζει συνεχώς ένα ισχυρό και υγιές δίκτυο συνεργατών εκτός Ελλάδας με στόχο win – win συνεργασίες για όλη την αλυσίδα αξίας που αφορά το brand CYCLON, αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Cyclon και των συνεργατών της.

Οι κυριότερες περιοχής εστίασης είναι η Βαλκανική χερσόνησος, η Νότια και Κεντρική Ευρώπη, η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Κινεζική χερσόνησος κ.α. H Cyclon βασίζεται στη συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων προφέροντας λύσεις στην αγορά οι οποίες βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυξάνουν την αξιοπιστία και μειώνουν το κόστος συντήρησης.

Τα λιπαντικά Cyclon αποτελούν ένα από τα εξαγωγικά διαμάντια της Ελληνικής Βαριάς Βιομηχανίας το οποίο διεκδικεί και κερδίζει επάξια μερίδια αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές αγορές του πλανήτη μας εκπροσωπώντας επάξια την παραγωγή δυνατότητα της χώρας μας.



Σχετικά με την Ιαπωνική

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και δυναμικές εταιρείες στο χώρο του Automotive Aftermarket στην Ελλάδα, με παρουσία άνω των 50 ετών στην αγορά ανταλλακτικών, λιπαντικών και εξοπλισμού συνεργείων. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη ενός ισχυρού πανελλαδικού δικτύου, στη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και στη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Με 28 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και με την υποστήριξη των σύγχρονων εγκαταστάσεων και ρομποτικών συστημάτων Smart Logistics (Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής), η Ιαπωνική προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο συνεργείο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε ανταλλακτικά οχημάτων, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά προϊόντα, εργαλεία, εξοπλισμό συνεργείων και προϊόντα φανοβαφείου (χρώματα & αναλώσιμα). Στόχος της εταιρείας είναι να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον επαγγελματία μηχανικό, παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, υψηλή διαθεσιμότητα, τεχνική υποστήριξη και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, ως μέλος του διεθνούς δικτύου εταιρειών Automotive Aftermarket TEMOT International Group, η Ιαπωνική ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας διεθνή τεχνογνωσία, στρατηγικές συνεργασίες και πρόσβαση σε κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου. Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη, ποιότητα και προστιθέμενη αξία προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Με επίκεντρο τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με το δίκτυό της, η Ιαπωνική συνεχίζει να εξελίσσεται, υποστηρίζοντας ενεργά τον επαγγελματία του Automotive Aftermarket και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αγοράς μέσα από ολοκληρωμένες, σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με στόχο τη θετική συμβολή της στην κοινωνία, στους ανθρώπους της και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

