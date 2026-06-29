Easy Summer Dressing: Τα καλοκαιρινά outfits είναι εδώ

Από αέρινες ολόσωμες φόρμες μέχρι λινά παντελόνια και poplin φούστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 12:39 Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ, η μητέρα του με απειλούσε»
29.06.26 , 12:30 Λήμνος: 5χρονος παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στην παραλία Πλατύ
29.06.26 , 12:15 Φτιάξτε αφράτα ντόνατς, για το καλοκαίρι και για κάθε εποχή
29.06.26 , 12:04 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
29.06.26 , 12:00 Easy Summer Dressing: Τα καλοκαιρινά outfits είναι εδώ
29.06.26 , 11:47 Γιώργος Λιάγκας: «Τον έφτυσα!» - Η αποκάλυψή του για την υπεξαίρεση
29.06.26 , 11:32 Συνελήφθη 57χρονη για τη φωτιά στην Κορινθία
29.06.26 , 11:30 Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Απολογούνται οι επτά συλληφθέντες
29.06.26 , 11:20 Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
29.06.26 , 11:07 Η Φαίη Σκορδά, τα σενάρια για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια
29.06.26 , 10:59 Στο βάθρο του Ράλλυ Ακρόπολις οι “Flandy” και Κώστας Στεφανής
29.06.26 , 10:38 Το «Avli music festival 2026» ξεσηκώνει και φέτος τις Κυκλάδες
29.06.26 , 10:35 Αττική Οδός: Καταδικάστηκαν τρία στελέχη για τον εγκλωβισμό στα χιόνια
29.06.26 , 10:32 Νίνο: Η επιτυχία, ο πατέρας του και η Josephine!
29.06.26 , 10:19 Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Καιρός: Πλησιάζει ο καύσωνας – Πότε αρχίζει η έντονη ζέστη
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι συνέβη;
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Ακόμα κι αν η βασική παλέτα της ντουλάπας κινείται σε ουδέτερα, το καλοκαίρι προσφέρεται για περισσότερο χρώμα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει και τις πρώτες αποδράσεις να βρίσκονται πλέον στον ορίζοντα, η γκαρνταρόμπα αρχίζει φυσικά να αλλάζει διάθεση. Τα βαριά πανωφόρια αποσύρονται, τα υφάσματα γίνονται πιο ανάλαφρα και όσο ετοιμαζόμαστε να μπούμε σιγά σιγά στην εποχή του summer dressing η έμφαση δίνεται σε κομμάτια όπως τα μακριά φορέματα, τα λινά και τα σανδάλια που επιστρέφουν ξανά στο προσκήνιο και μπορούν να συνδυαστούν εύκολα μεταξύ τους.

Τι να φορέσεις σε έναν καλοκαιρινό γάμο: Ο απόλυτος οδηγός

Συνδυασμοί που λειτουργούν ξανά και ξανά, χωρίς δεύτερη σκέψη, ειδικά τις μέρες που η ζέστη δεν αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς. Από αέρινα maxi φορέματα που φοριούνται από τώρα με ένα ελαφρύ πανωφόρι, μέχρι λινά σετ που ισορροπούν ανάμεσα στο relaxed και το polished, τα looks της σεζόν βασίζονται στην ευελιξία και την ανάλαφρη αίσθηση.

Μια έξυπνη καλοκαιρινή «περιστροφή» για εύκολα looks

summer dress

Στην πράξη, αυτό που βοηθά περισσότερο είναι να έχεις μια μικρή συλλογή από σταθερές styling ιδέες. Συνδυασμούς που φοριούνται σε λίγα λεπτά, φωτογραφίζονται όμορφα και δείχνουν προσεγμένοι ακόμα και όταν η ζέστη δεν αφήνει περιθώριο για πειραματισμούς.

Η ιδέα δεν είναι να γεμίσεις τη ντουλάπα με νέα items, αλλά να την οργανώσεις με τα ρούχα που ήδη έχεις και αγαπάς κάνοντας κάθε τόσο μικρές, επίκαιρες προσθήκες.

Αέρινη ολόσωμη φόρμα με πέδιλα με τακούνι

SUMMER DRESS

Η ολόσωμη φόρμα είναι από τα πιο πρακτικά κομμάτια του καλοκαιριού, γιατί λειτουργεί ως ολοκληρωμένο outfit από μόνη της. Με ένα σωστό κόψιμο, δείχνει «ντυμένη» χωρίς να απαιτεί πολλούς συνδυασμούς.

Τα πουά παραμένουν διαχρονικό μοτίβο και ταυτόχρονα ταιριάζουν με την ανάλαφρη αισθητική της εποχής. Για πιο βραδινή διάθεση ή για διακοπές, τα πέδιλα με τακούνι ανεβάζουν αμέσως το αποτέλεσμα.

  • Πρόσθεσε μια λεπτή ζώνη αν θέλεις να τονίσεις τη μέση.
  • Επίλεξε τσάντα σε ουδέτερο χρώμα για να «δέσει» εύκολα με το print.
  • Για πιο ανάλαφρη αίσθηση, προτίμησε υφάσματα που αναπνέουν (π.χ. βισκόζη ή λινό μείγμα).

Δες όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινό outfit, στο άρθρο του Allyou.gr 

Συντάκτης: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΟΔΑ
 |
ΦΟΡΕΜΑΤΑ
 |
SUMMER DRESS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top