Τι να φορέσεις σε έναν καλοκαιρινό γάμο: Ο απόλυτος οδηγός

Το μικρό μαύρο φόρεμα παραμένει μια από τις πιο safe αλλά πάντα κομψές επιλογές για urban γάμους

Οι καλοκαιρινοί γάμοι έχουν πάντα κάτι το ξεχωριστό. Δεν είναι μόνο κοινωνικές περιστάσεις αλλά και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιλιστικές προκλήσεις της σεζόν. Είναι η εποχή όπου η διάθεση για στιλ ανεβαίνει και το ντύσιμο γίνεται κομμάτι της εμπειρίας.

Παρά τη λάμψη και την ελευθερία του καλοκαιριού, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που παραμένει σταθερός: Το λευκό δεν αποτελεί επιλογή για τις καλεσμένες μιας και παραδοσιακά ανήκει στη νύφη και στη δική της ξεχωριστή στιγμή. Κι αυτός ακριβώς ο περιορισμός είναι που κάνει το styling των wedding guest looks τόσο ενδιαφέρον.

Από τον γάμο στο νησί μέχρι την τελετή στο δημαρχείο κι από την εκκλησία μέχρι το after party το dress code αλλάζει αλλά η ανάγκη για κομψότητα παραμένει σταθερή.

Cocktail reception

Το μικρό μαύρο φόρεμα παραμένει μια από τις πιο safe αλλά πάντα κομψές επιλογές για urban γάμους. Είναι απλό αλλά ποτέ βαρετό ειδικά όταν έχει μικρές λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει, όπως αναπάντεχα κοψίματα ή embellished λεπτομέρειες. Ένα minimal clutch, delicate κοσμήματα και ένα ζευγάρι statement πέδιλα αρκούν για να υποστηρίξουν ένα look που βασίζεται στη δύναμη της

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