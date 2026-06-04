Είσαι καλεσμένη σε γάμο και δεν ξέρεις τι μανικιούρ να επιλέξεις;

Δες μερικές ιδέες, αν θέλεις ένα αποτέλεσμα ταιριαστό με την wedding season

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Κλασικό, διακριτικό, έντονο ή σύγχρονο, το μανικούρ που θα επιλέξετε θα σας κάνει να ξεχωρίσετε στον γάμο

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Η εποχή που οι προσκλήσεις σε γάμο φτάνουν όλο και πιο συχνά έχει μπει για τα καλά και μαζί με τα outfits, τα αξεσουάρ και τα beauty looks που θα υιοθετήσεις, ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της εμφάνισής σου είναι και το μανικιούρ.

Όπως αφιερώνεις χρόνο για να βρεις το ιδανικό outfit για τον γάμο της καλύτερής σου φίλης, άλλο τόσο σημαντικό είναι και το μανικιούρ που θα το συνοδεύσει.

nail polish

Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου

Τα νύχια δεν είναι πλέον μια λεπτομέρεια που περνά απαρατήρητη αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού beauty look και μπορούν να απογειώσουν - ή και να χαλάσουν - την τελική εικόνα μιας formal εμφάνισης.

Αυτό το καλοκαίρι, έχω παρατηρήσει μια στροφή σε πιο soft, διακριτικά nail looks με μικρές λεπτομέρειες, σκέψου λαμπερά, διάφανα ροζ, λεπτεπίλεπτο nail art και αναβαθμισμένες εκδοχές του κλασικού γαλλικού.

nail polish summer

Παράλληλα, υπάρχει πάντα η επιλογή για πιο παιχνιδιάρικα σχέδια: Από γοητευτικές, παστέλ αποχρώσεις μέχρι sparkling φινιρίσματα, μικρά floral μοτίβα και καρδούλες που είναι festive χωρίς να δείχνουν υπερβολικές. 

Μετά από ώρες scrolling στο Instagram, κατέληξα στις παρακάτω κομψές mani ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις φέτος. 

Ντεγκραντέ λάμψη

pink nails

 Αν αναζητάς ένα τρυφερό αλλά και εντυπωσιακό μανικιούρ αυτή η απαλή ροζ βελούδινη απόχρωση με το έντονο hot pink ντεγκραντέ αποτέλεσμα αποπνέει μια νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη αισθητική που θα αναβαθμίσει την εμφάνισή σου.

Δείτε όλες τις επιλογές για μανικούρ σε καλοκαιρινό γάμο, στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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