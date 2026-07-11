Βερμούδα: Το καλοκαιρινό hero piece που επαναπροσδιορίζει το tailoring

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Από τη Zendaya και τη Hailey Bieber μέχρι την Ayo Edebiri και τη Demi Moore τα πιο φωτογραφημένα it girls αναδεικνύουν την επιστροφή της βερμούδας

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Υπήρξαν εποχές που η βερμούδα αντιμετωπιζόντα ως ένα καθαρά casual κομμάτι, συνδεδεμένο περισσότερο με τις διακοπές και τις χαλαρές εμφανίσεις. Σήμερα, όμως, έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο δυνατά fashion statements της σεζόν. Οι σχεδιαστές επαναπροσδιορίζουν τη σιλουέτα της μέσα από πολυτελή υφάσματα, άψογες γραμμές και νέες αναλογίες, αποδεικνύοντας πως το μακρύ σορτ μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στα πιο διαχρονικά tailored κομμάτια.

Η ποδοσφαιρική φανέλα γίνεται το απόλυτο fashion statement του καλοκαιριού

Στις πασαρέλες της σεζόν Spring/Summer 2026, η βερμούδα εμφανίστηκε σε πολλές διαφορετικές εκδοχές: από αυστηρές ανδρόγυνες γραμμές μέχρι πιο χαλαρές, utility-inspired σιλουέτες.

bermuda shorts

Οι Mary-Kate και Ashley Olsen παρέμειναν πιστές στη μινιμαλιστική φιλοσοφία του The Row, παρουσιάζοντας μακριές βερμούδες με χαλαρή, σχεδόν utilitarian σιλουέτα. Σε ουδέτερες αποχρώσεις και πολυτελή υφάσματα, συνδυάστηκαν με εφαρμοστά tank tops, ανάλαφρα πλεκτά και ballet flats, αποδεικνύοντας πως η διακριτική πολυτέλεια δεν χρειάζεται εντυπωσιασμούς για να ξεχωρίσει.

The Row

bermuda shorts

Στη MM6 Maison Margiela, η βερμούδα απέκτησε tailored χαρακτήρα με αυστηρές πιέτες και καθαρές γραμμές με αναφορές στη δεκαετία του '90, ισορροπώντας ανάμεσα στο officewear και την all-day κομψότητα κι αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντικαταστήσει επάξια το κλασικό tailored παντελόνι τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Catherine Holstein στον οίκο Khaite, από την άλλη, πρότεινε μια πιο εκλεπτυσμένη και θηλυκή εκδοχή της τάσης. Η χαρακτηριστική βερμούδα «Auggie», σε olive ή γήινους τόνους ανέδειξε τη δύναμη των ζεστών αποχρώσεων και των άψογων αναλογιών επιβεβαιώνοντας ότι η βερμούδα μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας διαχρονικής capsule γκαρνταρόμπας.

Διαβάστε όλες τις προτάσεις και τους συνδυασμούς της γυναικείας βερμούδας, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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