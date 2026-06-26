Η άνοδος του trend έχει βαθιές ρίζες στην ποδοσφαιρική κουλτούρα των ‘90s, όταν οι φανέλες βγήκαν από τα γήπεδα και πέρασαν στην καθημερινότητα

Αυτή τη εποχή ζούμε στον πυρετό του Μουντιάλ το οποίο φέτος έχει ξεφύγει από τα όρια του γηπέδου με τη νέα σεζόν να αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως πολιτισμικό φαινόμενο με έντονη αισθητική ταυτότητα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η ποδοσφαιρική κουλτούρα δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιρόφιλους αλλά και το fashion κοινό, ειδικά τις γυναίκες που υιοθετούν ολοένα και περισσότερο στοιχεία και τα μεταφράζουν σε elevated καθημερινά looks.

Η ποδοσφαιρική φανέλα μετατρέπεται σε fashion item που ξεπερνά τη λειτουργικότητά του και παίζει κυρίαρχο ρόλο στο σύγχρονο street style. Το blokecore δεν είναι πλέον micro-trend αλλά μια παγκόσμια γλώσσα ντυσίματος που συνδέει την ταυτότητα, την ομάδα και την προσωπική έκφραση.

Η άνοδος του trend έχει βαθιές ρίζες στην ποδοσφαιρική κουλτούρα των ‘90s, όταν οι φανέλες βγήκαν από τα γήπεδα και πέρασαν στην καθημερινότητα, φορεμένες από icons όπως ο David Beckham, μετατρέποντας το sportswear σε σύμβολο lifestyle.

Σήμερα, αυτό το DNA επανέρχεται πιο εξελιγμένο: luxury brands, streetwear labels και sportswear κολοσσοί επανασυστήνουν τη φανέλα ως fashion item, μέσα από συνεργασίες - όπως αυτή της Olivia Rodrigo με την Μπαρτσελόνα στο φετινό ντέρμπι El Clasico, αλλά και runway αναφορές όπως στη συλλογή L’Haitiana του οίκου Stella Jean που γιορτάζει την ιστορική επιστροφή στης Αϊτής στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια ή τη blokecore συλλογή της Simone Rocha για τον επόμενο χειμώνα - που φέρνουν τον αθλητισμό πιο κοντά στη μόδα.

Αν θέλεις να είσαι ενημερωμένη υιοθέτησε το trend κι ενσωμάτωσέ το στο δικό σου προσωπικό στυλ. Φόρεσε το καινούργιο ή το vintage soccer T-shirt σου με μια μακριά, σατέν φούστα ή ένα crochet σορτ σε μια πιο θηλυκή μετάφραση της τάσης, συνδύασέ το με wide-leg jeans, sneakers και vintage αξεσουάρ σε μια πιο urban προσέγγιση ή πόνταρε στο layering και σε αναπάντεχους συνδυασμούς δημιουργώντας αντιθέσεις όπως layering με πουκάμισα ή ακόμα και κοστούμια.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Ντιάνα Γρηγοροπούλου