Μόδα και Καύσωνας. Τι φοράω όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο;

Ένας οδηγός για κομψά summer looks στις πιο ζεστές ημέρες

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Επιλέξτε oversized ρούχα και loose γραμμές σε πουκάμισα, παντελόνια, φούστες και φορέματα

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Όταν η ζέστη μονοπωλεί τις συζητήσεις της ημέρας, το στιλ ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες κι επιβάλλει ρούχα που προσφέρουν ελευθερία, δροσιά και διαχρονική κομψότητα, ακόμη και στις πιο απαιτητικές ημέρες του καλοκαιριού.

summer fashion

Υπάρχουν ημέρες μέσα στο καλοκαίρι που η πρόγνωση του καιρού καθορίζει τι θα φορέσουμε περισσότερο από οποιαδήποτε τάση. Όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, η γκαρνταρόμπα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην άνεση και την αισθητική, αποδεικνύοντας ότι το κομψό ντύσιμο δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Γι αυτό και ποντάρουμε στις σωστές επιλογές υφασμάτων, στις καθαρές γραμμές και σε κομμάτια που επιτρέπουν στο σώμα να κινείται και να αναπνέει.

Τι να φορέσεις σε έναν καλοκαιρινό γάμο: Ο απόλυτος οδηγός

Πρώτος κανόνας; Επενδύουμε σε φυσικές ίνες. Το λινό παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού, χάρη στην ανάλαφρη υφή του, ενώ το βαμβάκι και η ποπλίνα είναι ιδανικές επιλογές για τις ημέρες που απαιτούν άνεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εξίσου δροσερές είναι οι φυσικές βισκόζες και το Tencel, υλικά που χαρίζουν ρευστότητα στη σιλουέτα και αίσθηση φρεσκάδας ακόμη και τις μεσημεριανές ώρες που ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο.

Εξίσου σημαντική είναι και η εφαρμογή των ρούχων. Αντί για στενές γραμμές που εγκλωβίζουν τη θερμότητα, προτιμάμε oversized ρούχα και loose γραμμές σε πουκάμισα, παντελόνια, φούστες και φορέματα που αφήνουν τον αέρα να κυκλοφορεί. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το λευκό, το εκρού, το μπεζ και οι παστέλ τόνοι αντανακλούν το φως χαρίζοντας στις εμφανίσεις μια αβίαστη αίσθηση πολυτέλειας.

summer fashion

Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμάμε τη δύναμη των αξεσουάρ. Ένα ψάθινο καπέλο, μια raffia tote, ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ηλίου ή ένα μεταξωτό μαντήλι αρκούν για να μετατρέψουν ένα απλό σύνολο σε μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμφάνιση, χωρίς να επιβαρύνουν το styling.

Βρες στο Allyou.gr μία συλλογή από outfit combos για τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

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