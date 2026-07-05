Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145   

Οι Γάλλοι θέλησαν να διαφοροποιηθούν μέσα σε μια αγορά όπου κυριαρχεί η οιμοιότητα ανάμεσα στα μοντέλα ίδιας κατηγορίας. Και τα κατάφεραν. Παρουσίασαν το νέο Peugeot 408 Hybrid 1,2 145 το οποίο σχεδιαστικά αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό fastback με crossover. Μια σαγηνευτική εμφάνιση που «κλέβει» ματιές.

Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό . Η εμφάνιση όμως συνοδεύεται και από ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα που χαρίζει και ηλεκτροκίνηση χωρίς να χρειαστεί να το βάλετε στην πρίζα. Μάλιστα το νέο μοντέλο είναι made in France καθώς κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μυλούζ, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της PEUGEOT στην γαλλική κατασκευαστική αριστεία. Από όποια μεριά και αν το κοιτάξεις θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό καθώς επικρατούν οι αρμονικές γραμμές οι οποίες χαρίζουν μια δυναμική εμφάνιση.

Μπροστά εντοπίζουμε με την πρώτη ματιά τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Μάρκας και τη φωτιστική υπογραφή με τα χαρακτηριστικά LED «νύχια», τα όποια ενισχύουν τον σύγχρονο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου και δημιουργούν μία άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα στον δρόμο. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς PEUGEOT Matrix LED δένουν αρμονικά με τη νέα μάσκα

Για πρώτη φορά το νέο 408 διαθέτει φωτιζόμενο εμπρός έμβλημα Peugeot , ενώ γίνεται και το πρώτο μοντέλο της μάρκας το οποίο ενσωματώνει τοπ φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας στο πίσω μέρος του αμαξώματος. Το στοιχείο αυτό πίσω ενσωματώνεται αρμονικά σε μία μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια η οποία ενώνει τα λεπτά φωτιστικά σώματα, εκτείνεται σε όλο το πλάτος του οχήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη και premium εικόνα του .

Κοιτώντας από το πλάι σε «ξεσηκώνει» η δυναμική fastback γραμμή της οροφής που δίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα Ο off road χαρακτήρας τονίζεται από την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και από τα πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος και θόλων τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά το αμάξωμα από τα καθημερινά χτυπήματα. Οι όμορφοι τροχοί των 19 ιντσών «γεμίζουν» τους πληθωρικούς θόλους των τροχών. Επίσης έχουν ανασχεδιαστεί και οι προφυλακτήρες, Διαθέτει ηχομονωτικό παρμπρίζ, καθώς και σκουρόχρωμα πίσω τζάμια, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά - τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος - με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx: 0,66). Το νέο αποκλειστικό χρώμα Flare Green αναδεικνύει τις δυναμικές γραμμές του αμαξώματος. Ανάλογα με το πως πέφτει το φως, η απόχρωση μεταβάλλεται από βαθύ πράσινο έως κίτρινο ιριδίζον, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Άλλες επιλογές χρώματος περιλαμβάνουν τα Okenite White, Selenium Grey, Perla Nera Black και Elixir Red. Διαστάσεις (Μήκος/Πλάτος/Ύψος): 4.687/1.847/1.478 χλστ.και 2.787 χλστ. μεταξόνιο

Στο εσωτερικό, το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145 με την υπερυψωμένη θέση οδήγησης προσφέρει εξαιρετική ορατότητα, Η ποιότητα κατασκευής είναι σε υψηλά επίπεδα ενώ και η σχεδίαση είναι ξεχωριστή ακολουθώντας την σχεδίαση του εξωτερικού. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι το Peugeot i-Cockpit το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας οδήγησης έχει σχεδιαστεί γύρω από τον οδηγό προσφέροντας εργονομία, τεχνολογία και άμεση αλληλεπίδραση.

Πίσω από το μικρό τετραγωνισμένο δερμάτινο πολυ-λειτουργικό τιμόνι υπάρχει ο τρισδιάστατος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών με τις πολλές παραμετροποιήσεις που γίνονται μέσω μπουτόν που υπάρχουν πάνω στο τιμόνι. Η συνδεσιμότητα χαρακτηρίζεται πλήρης, για δύο συσκευές ταυτόχρονα ενώ υπάρχειι το πακέτο λειτουργίας τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT. Διαθέσιμες είναι over-the-air ενημερώσεις ενώ μέσω φωνητικών εντολών ελέγχεις πολλά συστήματα του αυτοκινήτου.

Για το smartphone υπάρχει ασύρματη θέση φόρτισης Στην εργονομία και την πρακτικότητα προσφέρουν οι φυσικού διακόπτες με την κωδική ονομασία i-toggles στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης Είναι μια σειρά από κουμπιά αφής, τα οποία παίζουν τον ρόλο συντομεύσεων για το σύστημα πολυμέσων και «δένουν» οπτικά με την οθόνη. Παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνούς προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλα.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Υπάρχουν εννιά κάμερες και 9 ραντάρ τα οποία συνεργάζονται με τα συστήματα υποβοήθησης Drive Assist 2.0 για ημιαυτόνομη οδήγηση. με προσαρμοζόμενο (Adaptive) Cruise Control με λειτουργία Stop & Go,

Ακόμη υπάρχουν: σύστημα ελέγχου τυφλών σημείων μεγάλης εμβέλειας (Long-range blind spot monitoring), 75 μέτρων, προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (Rear Traffic Alert), που προειδοποιεί για ενδεχόμενη σύγκρουση. με αυτόματη πέδηση. Η κάμερα οπισθοπορείας διαθέτει λειτουργία 360 Vision με 4 ψηφιακές κάμερες.

Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης στο εσωτερκό.Για να διατηρεί ένα υγιεινό περιβάλλον στο εσωτερικό του, το PEUGEOT 408 διαθέτει τα συστήματα AQS (Air Quality System) και Clean Cabin. Το σύστημα AQS παρακολουθεί συνεχώς τον εισερχόμενο αέρα και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα την ανακυκλοφορία του αέρα. Το Clean Cabin προσφέρει επιπλέον ένα σύστημα επεξεργασίας αέρα που φιλτράρει ρύπους και σωματίδια, ενώ η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη αφής.

Αξιοζήλευτη άνεση προσφέρει το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145 στους επιβάτες οι οποίοι...«αναπαύονται» ατα πιστοποιημένα ανατομικά kαθίσματα . Ευρυχωρία έχουν και οι επιβάτες του πίσω καθίσματος, χάρη στα 188 χιλιοστά της απόστασης που διαθέτουν για τα πόδια τους.

Ο χώρος αποσκευών με ηλεκτρική πόρτα και λειτουργία hands-free έχει συνολική χωρητικότητα 536 λίτρων, τιμή η οποία φτάνει έως και τα 1.611 λίτρα, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Κάτω από το καπό βρίσκεται τo νέο υβριδικό σύστημα το οποίο απαρτίζεται από τον υπετροφοδοτούμενο τρικύλινδρο αλουμινένιο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, Hybrid άμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων ο οποίος αποδίδει 145 ίππους στις 5.500 σ.α.λ., με ροπή 230 Nm. στις 1.750 σ.α.λ.; έχει κατά 40% καινούργια εξαρτήματα, με την πιο σημαντική αλλαγή την αντικατάσταση του πλαστικού ιμάντα χρονισμού από καδένα. Επιλογή η οποία εγγυάται την αντοχή του για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα.

Επιπλέον ο υπερτροφοδότης είναι πλέον μεταβλητής γεωμετρίας, υιοθετώντας την λειτουργία κύκλου Miller.Ο βενζινοκινητήρας ενισχύθηκε από ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων, με 55 Nm ροπής ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας και το παραδοσιακό σύστημα ανάκτησης φορτίζουν μια μικρή μπαταρία 0,43 kWh η οποία τροφοδοτεί με ενέργεια τον ηλεκτροκινητήρα.

Από την θέση του οδηγού είχαμε την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης, αλλά και να παρέμβουμε χειροκίνητα στη λειτουργία του εξατάχυτου αυτόματου κιβωτίου, με διπλό συμπλέκτη. e–DCS6,μέσω των paddles. πίσω από το τιμόνι. Η λειτουργία του υβριδικό συστήματος κίνησης είναι ιδιαίτερα πολιτισμένη και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χρειαστήκαμε αρκετές φορές να κοιτάξουμε στις ενδείξεις των οργάνων για να δούμε να κίνηση κινείται «ηλεκτρικά» ή με τη συμπαράσταση του τρικύλινδρου υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα.

Το μοτέρ είναι ελαστικό από χαμηλά, ανεβάζει στροφές με ευκολία δίνοντας ικανοποιητικότατες επιδόσεις με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται στο πρόγραμμα Sport σε 9,4 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 204 χλμ./ώρα. Σε συνθήκες χαμηλού φορτίου ή μέσα στην πόλη ή και κατά την διάρκεια του παρκαρίσματος μπορείς να κινηθείς μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα γεγονός που κατεβάζει χαμηλά την μέση κατανάλωση καυσίμου. Όμως το μεγάλο του προσόν είναι η οικονομία καυσίμου. Αυτή οφείλεται στην δυνατότητα κίνησης μόνο με ηλεκτρική ενέργεια στο ξεκίνημα, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, μέσα στην πόλη και στο παρκάρισμα

Η Peugeot υποστηρίζει ότι το 50% της κίνησης μέσα σε στην πόλη μπορεί να γίνει μονο με ηλεκτρική ενέργεια και χωρίς το άγχος της φόρτισης με Έτσι εξοικονομείς καύσιμο και χωρίς αην ανάγκη φόρτισης με καλώδιο. Μάλιστα στο οικονομικό πρόγραμμα ECO η μέση κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 5,5 με 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Τιμή η οποία αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να προχωρήσεις στην αγορά του . Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου (5,0 l/100 km WLTP συνδυασμένος κύκλος). Εκπομπές CO2 113 γρμ./χλμ.

Το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145 διαθέτει άκαμπτο πλαίσιο αμαξώματος το οποίο «πατάει» στα φαρδιά μετατρόχια. Η ρύθμιση των αναρτήσεων με Μακ-Φέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω είναι προσανατολισμένες στην άνεση των επιβατών και προσφέρουν εντυπωσιακά «φιλτραρίσματα» των ανωμαλιών του οδοστρώματος . Στην επιλογή του Sport προγράμματος οδήγησης οι αναρτήσεις έγιναν πιο σφιχτές , το τιμόνι πιο «βαρύ» με τους 19αρηδες τροχούς να δίνουν πλούσια πρόσφυση.

Οι κλίσεις στις στροφές μειώνονται και όταν υπερβάλλεις το μπροστινό μέρος ανοίγει την τροχιά του. Τότε έρχεται η ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης για να βάλουν τα πράγματα στην σωστή τροχιά. Στον ανοιχτό δρόμο αποδείχθηκε εξαιρετικά ευθύβολο και σταθερό προσφέροντας άνεση και το αίσθημα της ασφαλείας στους επιβάτες . Άλλωστε τα Γαλλικά μοντέλα και ειδικά αυτά της Citroen φημίζονται για την άνεση τους.



Την ίδια στιγμή η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 19 εκατοστά σου δίνουν την ευκαιρία με ευκολία σε σχετικά βατούς χωματόδρομους ή ακόμη και σε πιο απότομα μονοπάτια. Εκεί στο νορμάλ πρόγραμμα οδήγησης η συμπεριφορά των αναρτήσεων έδειξε πιο ισορροπημένη «φιλτράροντας τις κακοτοπιές. Το σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους 304 χλστ. και δίσκους 268 χλστ. με την γνωστή αίσθηση ανάκτησης ενέργειας, αποδείχθηκαν αποδοτικά, ακόμη και μετά από σκληρή χρήση.

Τα καλά νέα συνεχίζονται και την τιμολογιακή τοποθέτηση που κατεβάζει τις τιμές Το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145 είναι ένα αυτοκίνητο με σαγηνευτική σχεδίαση με μεγάλη «προίκα» στον εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας .Χαμηλό είναι και το κόστος χρήσης χάρη στο προηγμένο υβριδικό σύστημα . Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 26.90 ευρώ με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ