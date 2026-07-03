Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2026

Σε δύο ημερομηνίες θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου 2026, με τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις για τον Αύγουστο θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 28 Ιουλίου
Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα θα πληρωθούν επικουρικές και κύριες συντάξεις:
- ΟΑΕΕ
- ΟΓΑ
- ΕΤΑΑ
- Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016)
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 30 Ιουλίου
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν:
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- ΝΑΤ
- Δημόσιο
- Ταμεία Τραπεζών
- ΟΤΕ
- ΔΕΗ
- ΕΤΑΤ
- ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ
- επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος