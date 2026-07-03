Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2026

Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

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Πηγή: Φωτογραφία pexels (Christian Dubovan)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα πληρωθούν σε δύο ημερομηνίες: 28 και 30 Ιουλίου.
  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις στους πρώην Ταμείων μη μισθωτών και νέους συνταξιούχους από 1/1/2017.
  • Στις 30 Ιουλίου θα πληρωθούν οι συντάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, Δημόσιου και άλλων Ταμείων.
  • Οι πληρωμές θα γίνουν το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
  • Συμπεριλαμβάνονται επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε δύο ημερομηνίες θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου 2026, με τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.  

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις για τον Αύγουστο θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.  

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 28 Ιουλίου 

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. 

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν επικουρικές και κύριες συντάξεις: 

  • ΟΑΕΕ 
  • ΟΓΑ 
  • ΕΤΑΑ 
  • Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016) 

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Ποιοι πληρώνονται στις 30 Ιουλίου 

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν: 

  • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
  • ΝΑΤ 
  • Δημόσιο 
  • Ταμεία Τραπεζών 
  • ΟΤΕ 
  • ΔΕΗ 
  • ΕΤΑΤ 
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
  • Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ 
  • επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος
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