Για την εκρηκτική όψη της του Άρη με τον Ουρανό και τα ζώδια που θα επηρεάσει μίλησε σήμερα η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

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«Αυτή η όψη είναι ακριβείας το Σάββατο. Μιλάω για τον Άρη, που θα είναι μαζί με τον Ουρανό σε Σύνοδο, στο ίδιο ζώδιο, στην ίδια μοίρα», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Όπως διευκρίνισε μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο Άρης συναντά τον Ουρανό στους Διδύμους από τη δεκαετία του '40 και η επιρροή της όψης πιάνει όλη την εβδομάδα.

«Καταλαβαίνετε ότι είναι μέρες αρκετά ασταθείς. Ο Άρης έχει να κάνει πάντα με θυμό, έχει να κάνει με αρνητικό συναίσθημα, επιθετικότητα, βιαιότητα. Όταν είναι και μαζί με τον Ουρανό, το κάνει το πράγμα πυροτέχνημα», συμπλήρωσε.

Σύνοδος Άρη – Ουρανού: Ποια ζώδια πρέπει να προσέχουν

Προσοχή χρειάζεται να δείξουν τέσσερα ζώδια ή όσοι έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια και ειδικά στις πρώτες μοίρες των Διδύμων, Παρθένων, Τοξοτών και Ιχθύων.

Η όψη επηρεάζει κυρίως όσους έχουν γενέθλια στο πρώτο πενθήμερο αυτών των ζωδίων ή όσοι έχουν ωροσκόπο κοντά στις 3- 4 μοίρες των μεταβλητών ζωδίων.

«Επειδή οι Δίδυμοι σχετίζονται με τις μετακινήσεις, τα μέσα μεταφοράς και ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τις επαφές, θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή αυτές τις μέρες», κατέληξε.

