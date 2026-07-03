17χρονος Χαλάνδρι: Συνελήφθη ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ - Του πούλησε αλκοόλ

Νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο

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Πρώτη Δημοσίευση: 03.07.26, 08:19

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα. Ο 17χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Σουρή. 

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Η πτώση του φαίνεται να ανακόπηκε κάπου. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα.

Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακώς στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με κατάθεση φίλου, χθες είχαν πάει βόλτα από το Χαλάνδρι στο Νέο Ηράκλειο και αγόρασαν από ένα μίνι μάρκετ αλκοόλ παράνομα. 

Όπως φέρεται να είπε ο φίλος του ανήλικου, ο 17χρονος έδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης κι έτσι εκείνος τους έδωσε το αλκοόλ.

Παρ' όλ' αυτά ο ιδιοκτήτης συνελήφθη από την αστυνομία.


 

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