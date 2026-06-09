Μοναστηράκι: Γυναίκα Έπεσε Από Τον 6ο Όροφο Πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Μοναστηράκι, όταν νεαρή γυναίκα έπεσε στο κενό από πολυκατοικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα ηλικίας 20-30 ετών βρέθηκε στο κενό όταν έπεσε από τον έκτο όροφο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.