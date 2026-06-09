Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Μοναστηράκι: Γυναίκα Έπεσε Από Τον 6ο Όροφο Πολυκατοικίας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεαρή γυναίκα 20-30 ετών έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στο Μοναστηράκι.
  • Η πτώση συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τις αισθήσεις της.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Μοναστηράκι, όταν νεαρή γυναίκα έπεσε στο κενό από πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα ηλικίας 20-30 ετών βρέθηκε στο κενό όταν έπεσε από τον έκτο όροφο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της. 

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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